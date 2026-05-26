Cómo será el nuevo Registro de la Propiedad Inmueble: los cambios en la ley que prometen reducir tiempos y costos
La reforma de la ley de propiedad privada habilita documentos digitales, crea una ventanilla única federal y una red nacional de inhibiciones para simplificar operaciones, reducir costos y unificar criterios entre provincias.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 26 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.