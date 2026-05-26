Durante décadas, tramitar un informe de dominio, consultar una inhibición o registrar una escritura en Argentina implicó lidiar con sistemas fragmentados, plazos inciertos y, en muchos casos, trasladarse físicamente a oficinas de cada provincia.

La nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dedica un capítulo entero a cambiar esa realidad. El Capítulo V introduce modificaciones sustanciales a la Ley N° 17.801 sobre el Registro de la Propiedad Inmueble, con un eje claro: digitalización, coordinación federal y transparencia.

Documentos con firma digital

Uno de los cambios más concretos es la habilitación expresa para presentar documentos registrales en soporte digital. Hasta ahora, la normativa asumía el papel como soporte por defecto. Con la reforma, tanto la solicitud como el instrumento traído a registración podrán presentarse de forma digital, siempre que estén suscriptos mediante firma digital en los términos del Código Civil y Comercial y de la Ley N° 25.506. Esto aplica a escrituras, resoluciones judiciales y administrativas, entre otros documentos inscribibles.

El texto ya tiene dictamen en el Senado Sofia Areco/ Comunicacion Senado

Para el sector inmobiliario y notarial, esto representa un salto significativo. Significa que una operación podrá gestionarse de punta a punta sin necesidad de trasladar documentación física, reduciendo tiempos y costos operativos en compraventas, hipotecas y otros actos registrables.

Un Consejo Federal para coordinar los 24 registros del país

Hoy cada provincia —y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— tiene su propio registro con sus propias reglas, plazos y sistemas. La ley crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, un organismo permanente de coordinación interjurisdiccional integrado por todos ellos.

Sus competencias son amplias: dictar normas de organización interna, promover la aplicación uniforme de la ley, impulsar la modernización de los registros y establecer pautas comunes para la circulación de documentos digitales entre jurisdicciones. También podrá celebrar acuerdos de asistencia técnica con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.

La creación de este Consejo busca resolver uno de los problemas históricos del sistema registral argentino: la falta de interoperabilidad. Que un documento válido en Córdoba no genere inconvenientes al inscribirse en Buenos Aires, o que un profesional pueda operar en distintas provincias con reglas predecibles, son objetivos concretos que este organismo deberá perseguir.

Red Federal de Inhibiciones

Una de las herramientas más esperadas por escribanos, abogados y operadores del mercado inmobiliario es la Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones. Este sistema, coordinado por el nuevo Consejo Federal, permitirá consultar en un solo lugar si una persona tiene inhibiciones trabadas en cualquier registro del país.

Hoy esa información está dispersa: cada registro provincial maneja sus propios asientos y no existe un mecanismo ágil de consulta unificada. Esto genera riesgos reales en operaciones inmobiliarias, ya que una inhibición registrada en Mendoza puede pasar inadvertida en una operación que se formaliza en Santa Fe. La Red Federal apunta directamente a cerrar esa brecha.

Galizia Francisco

Ventanilla Única Federal

El punto más ambicioso de la reforma es la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria: un portal web que permitirá a ciudadanos y profesionales habilitados solicitar, abonar tasas y recibir informes, certificados y copias de cualquier registro del país, sin importar en qué jurisdicción esté ubicado el inmueble.

La ley la define como un “nodo de interoperabilidad” entre los registros de todas las jurisdicciones. Los detalles de implementación quedan sujetos a reglamentación, pero el mandato legislativo es claro: un único punto de acceso para todo el sistema registral inmobiliario argentino.

Para el mercado inmobiliario, esto tiene implicancias directas. Estudios jurídicos, inmobiliarias y escribanías que operan en varias provincias podrán centralizar sus gestiones, reducir intermediarios y acortar los tiempos de cierre de operaciones . También abre la puerta a una mayor transparencia del mercado, ya que la publicidad registral —hoy dispareja según la jurisdicción— tendría un estándar de acceso común.

El capítulo V entrará en vigencia a los 180 días de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, el plazo más largo de toda la norma, lo que refleja la complejidad técnica de su implementación. Queda pendiente la reglamentación que definirá cómo funcionará en la práctica cada uno de estos instrumentos.

Lo que es claro es que, por primera vez, la Argentina tiene una hoja de ruta legislativa para modernizar uno de los sistemas más críticos —y más rezagados— de su infraestructura jurídica inmobiliaria.