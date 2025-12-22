A días de empezar un nuevo año, y luego de los anuncios que hizo el Banco Central sobre cómo se modificarán las bandas cambiarias a partir del 1° de enero, el último relevamiento de GMA Capital anticipa qué puede pasar con el dólar en 2026.

En concreto, en base al nuevo esquema, para enero de 2026 la banda superior crecerá a un ritmo del 2,5% mensual, consistente con el dato de inflación de noviembre. De esta manera, el nuevo esquema deja atrás el crawling peg del 1% y habilita un sendero de ajuste indexado a la dinámica de precios.

Con el nuevo régimen cambiario que entrará en vigencia el próximo año, donde las bandas de flotación dejarán de ajustarse automáticamente al 1% mensual para atarse directamente a la inflación, la consultora GMA Capital trazó tres escenarios posibles para el tipo de cambio oficial en 2026.

Según advirtió, en el peor escenario, el techo de la banda podría acercarse a los $ 2000 .

Los tres escenarios para el dólar en 2026, según esta importante consultora

Basándose en datos del Banco Central (BCRA) y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , GMA Capital plantea que todo dependerá del ritmo de desinflación que logre la economía argentina.

Escenario base (Inflación 24%)

Es el camino que el mercado considera más probable. Con una inflación anual cercana al 24%, la banda superior del dólar oficial arrancaría enero en torno a los $ 1565, superaría los $ 1700 a mitad de año, y cerraría diciembre de 2026 en aproximadamente $ 1915.

Escenario pesimista (Inflación 30%)

Si la desinflación se frena y los precios mantienen un ritmo más acelerado, el techo cambiario sufriría un desplazamiento mayor, rozando los $ 2000 hacia fin de año. Este es el escenario que más preocupa al mercado, ya que confirmaría que la batalla continúa.

Escenario optimista (Inflación 19%)

Con un freno más fuerte de los precios, el ajuste del dólar sería menor y la banda superior terminaría 2026 cerca de los $ 1843. Este escenario requeriría un control inflacionario significativamente mejor que el actual.

Por qué cambia el sistema de bandas: presión del FMI y necesidad de reservas

El giro en la política cambiaria no es casual. El Banco Central anunció que, además del cambio en las bandas, pondrá en marcha un programa sistemático de compras de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MULC), algo que hasta ahora no hacía.

La meta es acumular entre u$s 10.000 y u$s 17.000 millones durante 2026, dependiendo de cuánto crezca la demanda de pesos.

El Banco Central (BCRA) anunció que iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales en un escenario base de remonetización que prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026.

Este proceso podría ser abastecido mediante la compra de u$s 10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Comprará el 5% del volumen diario operado en el MULC, dijeron, con lo que buscan no presionar un mercado que presenta días de muy baja profundidad.

Este cambio responde a una exigencia explícita del Fondo Monetario Internacional (FMI), que había marcado la falta de acumulación de reservas como uno de los puntos débiles del programa económico argentino.