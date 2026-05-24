Tras más de dos años de gestión, y con una economía que no termina de levantar vuelo, el desgaste del gobierno de Javier Milei empieza a verse tanto en las calles como en las encuestas.

Esto señala el último informe de la consultora Giacobbe & Asociados, al que tuvo acceso El Cronista: según sus mediciones, el Presidente ya no es el dirigente con mejor imagen del país .

Además, el mandatario fue desplazado del primer lugar por una de sus aliadas más cercanas .

La encuesta, realizada entre el 4 y 9 de mayo sobre un total de 2500 casos, muestra que Milei tiene un 35,9% de imagen positiva y un 53,9% de negativa . Esto lo posiciona como la segunda figura política “favorita” dentro de los relevados.

Es que, de todos los arcos políticos, sólo la ex ministra de Seguridad y actual titular de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, lo supera con un 39,7% de positiva y un 49,7% de negativa .

Midieron a Milei y a otros líderes políticos, y el resultado sorprendió: quién lo superó en imagen positiva

Midieron a Milei y a otros líderes políticos: el resultado sorprendió

De esta forma, la jefa del bloque de LLA en la Cámara Baja, Patricia Bullrich, es la líder política con mejor imagen hoy en Argentina, según Giacobbe.

En la medición de abril, la exministra de Seguridad supera a Milei para ubicarse primera con 39,7% de imagen positiva y 49,7 % de negativa, dejando al mandatario en segundo lugar.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se posiciona tercero con 34,1% de imagen positiva y 53,2% de negativa .

La dirigente de izquierda, Myriam Bregman, se ubica en cuarto lugar con 31,9% de imagen positiva. Le siguen la expresidenta Cristina Kirchner, con 27,9%, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, con 16,9%, y sexto el expresidente Mauricio Macri, con 16,5%.

El impacto de la situación económica sobre Milei

Otro de los puntos que mide la encuesta es el termómetro del bolsillo de los argentinos, bajo la pregunta “¿Cuánto tiempo creés que podés resistir la actual situación económica?"

El 41,9% se inclinó por “no puedo resistir nada”, el 15,1% “puedo resistir 6 meses” y el 8,2% “puedo resistir 1 año”. Bancando la gestión libertaria, el 27,5% afirmó “puedo resistir 4 años”.

En cuanto a la pregunta sobre cómo define al liberalismo con una palabra, la mayoría se inclina por “pobreza”, “libertad”, “delincuentes” y “esperanza”.

Sobre el progresismo, las palabras elegidas son “avance”, “decadencia” y “basura”.

El presidente Javier Milei junto con el ministro de Economia, Luis Caputo.

¿Interna libertaria?: Patricia Bullrich contra Manuel Adorni

La imagen de Patricia Bullrich crece en medio de la interna libertaria gracias a su fuerte movida en busca de despegarse de la polémica del caso Adorni.

Es que, días atrás, la exministra fue contundente al reclamar al jefe de Gabinete que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.

La exministra hizo referencia al informe de gestión que brindó el funcionario en la Cámara de Diputados, donde aseguró tener “una explicación a los gastos”.

Tras citarlo, Bullrich pidió rapidez en dicho procedimiento: “Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?“.

La funcionaria apuntó que estirar la presentación de la documentación “no tiene sentido porque ya se abrió el plazo” y aseguró que, una vez que se realice la pertinente declaración, el Presidente deberá decidir.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó al reclamo. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, expresó durante una visita a la ciudad de Rosario.

La vice evitó involucrarse directamente en la interna dentro de La Libertad Avanza, aunque dejó una frase con tono crítico hacia el funcionario nacional. “Yo no participo de ninguna pelea”, sostuvo, y remarcó que desarrolla su tarea institucional en el Senado.