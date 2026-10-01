La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una carrera gratuita de tres años orientada a quienes buscan formarse en una profesión vinculada directamente con el ámbito de la salud y los quirófanos. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica, dictada por la Facultad de Medicina.

La propuesta combina contenidos teóricos con prácticas en áreas quirúrgicas y actividades de simulación. El objetivo es que los estudiantes incorporen los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse como instrumentadores quirúrgicos.

El profesional formado en esta carrera trabaja principalmente dentro del quirófano y participa junto con el equipo de salud durante los procedimientos quirúrgicos. La formación también contempla aspectos relacionados con la gestión, la investigación, la seguridad y el trabajo en equipo.

Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica de la UBA: plan de estudios

El plan de estudios está compuesto por 19 materias o asignaturas, repartidas en los tres años lectivos. Durante el primer año se incorporan los contenidos básicos y, en los siguientes, se desarrollan actividades específicas relacionadas con la actividad profesional.

La cursada combina clases teóricas con prácticas en el área quirúrgica y actividades de simulación.

Las clases teóricas se dictan en las aulas, mientras que las instancias prácticas se desarrollan en el área quirúrgica y se complementan con simulaciones que reproducen características de los espacios laborales reales.

Las materias se cursan mayormente de lunes a viernes por la mañana, tanto en la Facultad de Medicina como en el Hospital de Clínicas José de San Martín, según informa la página oficial de la facultad. Los días y horarios pueden variar según la asignatura y el cuatrimestre.

Cuál es el trabajo de un instrumentador quirúrgico

El Técnico Universitario en Instrumentación Quirúrgica es un profesional de la salud capacitado para participar en los procedimientos que se desarrollan dentro del área quirúrgica. Su actividad requiere conocimientos técnicos, capacidad para trabajar en equipo y responsabilidad sobre las tareas que tiene a su cargo.

Entre sus principales funciones se encuentran la preparación del quirófano, la organización de la mesa de instrumentación y de los insumos necesarios para cada intervención, además de la asistencia al equipo quirúrgico durante el procedimiento.

También puede participar en el ingreso y posicionamiento del paciente dentro del área quirúrgica y colaborar con otros profesionales durante los períodos pre y posquirúrgicos inmediatos.

La formación contempla además tareas vinculadas con la administración y la investigación, como el registro de la actividad quirúrgica, la coordinación con otros servicios y la participación en proyectos de investigación y comités relacionados con la actividad sanitaria.

Dónde puede trabajar un técnico en Instrumentación Quirúrgica

Una vez obtenido el título, el profesional puede desempeñarse en diferentes ámbitos relacionados con la actividad quirúrgica y sanitaria. Entre ellos se encuentran:

Hospitales, clínicas y sanatorios , principalmente dentro de las áreas quirúrgicas.

Empresas vinculadas con la especialidad.

Instituciones educativas .

Comités de ética profesional y otros espacios relacionados con la actividad sanitaria.

El perfil de egresado también contempla la posibilidad de asumir responsabilidades de organización, supervisión y gestión dentro de los equipos de trabajo.

Cómo inscribirse en la carrera de la UBA

La inscripción comienza en el sitio habilitado por la Facultad de Medicina. Desde allí, los aspirantes deben completar una encuesta, ingresar sus datos personales, realizar la Declaración Jurada y cargar de manera digital la documentación requerida para el ingreso.

Una vez completada esta primera etapa, el estudiante puede realizar el seguimiento de su inscripción desde el mismo sitio. Además, la Facultad de Medicina dispone del correo electrónico ingresantes@fmd.uba.ar para consultas relacionadas con la documentación y las altas.

El instrumentador quirúrgico asiste al equipo médico durante toda la intervención.

Cuánto cobra un instrumentador quirúrgico en 2026

En el ámbito de clínicas y sanatorios, el convenio colectivo 122/75 de FATSA contempla una categoría específica para obstétricas e instrumentadoras.

La escala salarial informada para agosto de 2026 establece un sueldo básico de $ 1.357.301,37 para esa categoría. El monto corresponde al salario básico y puede complementarse con adicionales como antigüedad, horas extras, trabajo nocturno o guardias, según las condiciones de cada establecimiento.