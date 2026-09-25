La carrera corta de España que se estudia gratis por internet, dura dos años y tiene más ofertas de trabajo que candidatos. Fuente: Shutterstock.

Para quienes buscan un título oficial sin pasar cuatro o cinco años en la universidad, España tiene una alternativa que viene ganando terreno: el Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma , conocido como DAM . Se estudia en dos cursos, se puede hacer por internet desde cualquier punto del país y, si se elige un centro público, es gratuito.

El atractivo principal está en la salida laboral. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 2025 hubo más ofertas de trabajo para perfiles DAM que personas buscando empleo con esa formación.

¿Qué carrera es y cuánto dura?

El DAM es un Ciclo Formativo de Grado Superior de la familia de Informática y Comunicaciones. El objetivo es formar profesionales que diseñan, programan y mantienen aplicaciones para computadoras, celulares y sistemas empresariales.

La carrera suma unas 2000 horas repartidas en dos cursos: alrededor de 960 horas el primer año y 1040 el segundo, según el plan que publica el IES San Vicente.

Al terminar se obtiene un título oficial de Técnico Superior, válido en toda España y reconocido en la Unión Europea, como detalla la Fundación Sopeña.

El título también abre la puerta a la universidad sin pasar por la selectividad, con posibilidad de convalidar materias en carreras de Informática, según Educalia.

¿Cuáles son las materias da carrera corta de España que se estudia gratis por internet?

Los módulos del DAM son los mismos en toda España , porque el título es nacional. Lo que cada comunidad autónoma puede ajustar es la distribución de horas, la materia optativa y la formación en empresa, según Programee. En total son unas 2000 horas: 16 módulos, más una optativa y las prácticas.

Curso Módulo 1° Programación 1° Bases de datos 1° Sistemas informáticos 1° Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 1° Entornos de desarrollo 1° Itinerario personal para la empleabilidad I 1° Inglés profesional 1° Proyecto intermodular 2° Desarrollo de interfaces 2° Acceso a datos 2° Programación multimedia y dispositivos móviles 2° Sistemas de gestión empresarial 2° Programación de servicios y procesos 2° Itinerario personal para la empleabilidad II 2° Digitalización aplicada al sistema productivo 2° Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

El primer año se enfoca en las bases : lógica de programación, bases de datos y sistemas operativos. El segundo lleva esos conocimientos a apps para Android e iOS, interfaces de usuario y sistemas de gestión empresarial como los ERP. En algunas comunidades el Inglés profesional o el Proyecto intermodular pueden cambiar de curso.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: gratis y por internet Fuente: Shutterstock. metamorworks

Los contenidos están en una plataforma y se avanzan al propio ritmo, pero hay tutorías, fechas de entrega y exámenes en un calendario oficial. Las prácticas en empresa, en cambio, se hacen de forma presencial, según explica Océano Atlántico.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: gratis y por internet

En la Formación Profesional pública (FP) la matrícula no se paga porque se financia con impuestos; los menores de 28 años solo abonan un seguro escolar de 1 euro, según CEAC. El Ministerio de Educación reúne en su portal de FP a distancia la oferta por ciclo y por comunidad autónoma, en modalidad online, a distancia o semipresencial.

La diferencia con los centros privados es grande. En la Fundación Sopeña, un centro concertado, el primer curso de DAM a distancia cuesta 204,50 euros por mes. En total, una FP a distancia en España puede ir de cero a unos 4500 euros, de acuerdo con CEAC.

La carrera corta de España que tiene más ofertas que candidatos

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta, es que en 2025 el SEPE registraron 11.293 ofertas de empleo para perfiles DAM frente a 7.121 demandantes, según cita iLERNA. Es decir, unas 1,6 ofertas por cada persona que buscaba trabajo con ese título.

La familia de Informática y Comunicaciones está entre las de mayor inserción de la FP superior, con una afiliación a la Seguridad Social de entre 65% y 75% en los primeros años tras el título, según datos del Ministerio citados por ZonaFP.

Los egresados pueden trabajar como desarrolladores de apps móviles, programadores, analistas programadores, administradores de bases de datos, testers o consultores IT. El título también habilita a presentarse a concursos de técnico informático en ayuntamientos y organismos públicos.

Nivel Sueldo bruto anual Junior 18.000 a 24.000 euros Junior en empresa mediana o multinacional hasta 28.000 euros Con experiencia más de 31.000 euros Senior 45.000 euros o más

Los sueldos más altos se concentran en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, según CESUR. Información de ZonaFP.

¿Cómo anotarse a estudiar en España?

Para ingresar a un Grado Superior en general se pide el Bachillerato, un título de Técnico de Grado Medio o aprobar una prueba de acceso; las vías exactas conviene confirmarlas en la ficha del centro elegido.

Las plazas en la FP pública a distancia son limitadas y la inscripción es anual. Para el ciclo 2026-2027, el plazo de solicitud de Grado Medio y Superior fue del 20 al 28 de mayo de 2026 y ya cerró, según el Ministerio de Educación.

Quienes quieran empezar en 2027 deberán estar atentos a la convocatoria de su comunidad autónoma a partir de la primavera.

Al ser una titulación oficial, también se puede pedir la beca general del Ministerio de Educación, que se publica cada año en el BOE, según Océano Atlántico.

El paso siguiente: inteligencia artificial y datos

Quienes terminan el DAM pueden sumar un Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, una formación oficial que se suele llamar “Máster FP” y que pide como requisito un título de Técnico Superior. El Ministerio lo incluye en su oferta a distancia junto a otros de Python y ciberseguridad.

El paso siguiente: inteligencia artificial y datos. Shutterstock

También hay versiones gratuitas en centros públicos. Campus Digital FP, por ejemplo, ofrece 20 plazas presenciales y otras 20 a distancia. El curso forma para programar sistemas inteligentes y trabajar con grandes volúmenes de datos, el mismo perfil que buscan las carreras cortas de análisis de datos en otros países.