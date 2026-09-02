La carrera de la UBA que dura poco.

En un mercado laboral cada vez más atravesado por la tecnología y la inteligencia artificial, las carreras vinculadas al análisis de datos se posicionan entre las más demandadas. En ese contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una tecnicatura de corta duración que prepara profesionales para uno de los sectores con mayor crecimiento y con salarios competitivos.

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas. La propuesta combina conocimientos de programación, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y aprendizaje automático (Machine Learning), con una fuerte orientación práctica.

Cómo es la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos de la UBA

La carrera tiene una duración promedio de dos años y medio, lo que la convierte en una de las opciones más cortas de la UBA para ingresar rápidamente al mercado laboral.

Su plan de estudios está orientado a formar técnicos capaces de recolectar, almacenar, gestionar y analizar grandes volúmenes de datos (Big Data), utilizando herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para colaborar en la toma de decisiones dentro de empresas, organismos públicos y organizaciones del tercer sector.

Uno de sus principales diferenciales es su enfoque práctico. A partir del segundo cuatrimestre, los estudiantes cursan la materia Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión, donde aplican los conocimientos adquiridos a casos y problemas reales. Además, en el último cuatrimestre realizan prácticas profesionalizantes y pasantías en organizaciones, lo que les permite sumar experiencia laboral antes de graduarse.

Cómo es la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos de la UBA. Unsplash.

Qué hace un Técnico Universitario en Gestión y Análisis de Datos

Al finalizar la tecnicatura, los egresados estarán capacitados para:

Gestionar la recolección y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos.

Analizar información mediante herramientas de Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Aplicar técnicas de predicción, descripción y prescripción para mejorar la toma de decisiones.

Colaborar en la gestión de sistemas digitales dentro de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.

Se trata de un perfil profesional cada vez más buscado por empresas de tecnología, bancos, fintech, consultoras, compañías de salud, industrias, organismos estatales y comercios que necesitan convertir los datos en información útil para definir estrategias.

Qué hace un Técnico Universitario en Gestión y Análisis de Datos. Unsplash.

Qué materias se cursan

La tecnicatura combina contenidos teóricos y prácticos relacionados con matemáticas, estadística, programación y análisis de datos.

Entre las principales materias se encuentran:

Análisis Matemático.

Álgebra.

Trabajo y Sociedad.

Estadística.

Fundamentos de Sistemas de Información Digitales.

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión.

Métodos Predictivos para la Gestión.

Diseño y Gestión de Bases de Datos.

Taller de Programación para el Análisis de Datos.

Soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos.

Técnicas de Gestión y Análisis de Datos No Estructurados.

Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones.

Prácticas Profesionalizantes.

¿Cuánto gana un analista de datos en Argentina?

Según un relevamiento de Coderhouse, en Argentina el salario mensual bruto de un analista de datos oscila entre $1.300.000 y $2.650.000, dependiendo de la experiencia, el nivel de especialización y el tipo de empresa. Además, quienes trabajan de forma remota para compañías del exterior pueden acceder a remuneraciones que van desde USD 900 hasta USD 2.800 mensuales.

En ese contexto, la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones de la UBA ofrece una formación orientada a uno de los perfiles con mayor proyección laboral, brindando conocimientos en Big Data, programación, Machine Learning e Inteligencia Artificial, habilidades cada vez más valoradas por el mercado.