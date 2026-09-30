Cómo estudiar una carrera universitaria en la UBA sin tener el secundario completo.

Para quienes tienen el sueño de empezar una carrera universitaria, pero no tienen el secundario completo, existe una alternativa que pocos conocen y que permite comenzar a estudiar a quienes no hayan tenido la posibilidad de terminar el secundario.

Muchas veces se suele seguir un orden establecido en la educación: primero pasamos por el nivel primario, luego por el secundario y, finalmente, quienes desean continuar sus estudios pueden formarse en el ámbito universitario. Sin embargo, esta no es la única posibilidad.

Hay una excepción a la regla que permite estudiar a quienes no tienen el secundario completo. Según el artículo 7 de la Ley de Educación Superior N.º 24.521, los mayores de 25 años que no cuenten con estudios secundarios podrán ingresar a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior, siempre que cumplan con algunos requisitos.

Qué dice la Ley sobre estudiar una carrera universitaria sin tener el secundario completo

La Ley de Educación Superior N.º 24.521, en su artículo 7, establece que se puede seguir una carrera universitaria sin tener el secundario completo, siempre y cuando la persona sea mayor de 25 años y cumpla ciertos requisitos.

En el mismo artículo, se especifica que la persona debe demostrar, a través de las evaluaciones que establezcan las universidades, que cuenta con preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se propone iniciar, así como con aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Estudiar, carrera. Pavel Vladychenko vk.com/altern

En ese contexto, la UBA detalla que el ingreso a la Universidad de Buenos Aires de personas mayores de 25 años que no hayan aprobado los estudios de nivel secundario se ajustará a las pautas previstas en la Resolución RESCS-2023-1647-UBA-REC.

Dentro de la resolución, uno de los requisitos es acreditar estudios primarios o de educación general básica completos.

Además, destacan que la evaluación para personas mayores de 25 años sin el nivel secundario completo no otorga un título secundario, sino que solo habilita el ingreso a la UBA.

Es importante destacar que esta posibilidad no se limita a la UBA. La Ley de Educación Superior contempla esta excepción para mayores de 25 años, aunque los requisitos y mecanismos de evaluación son establecidos por cada institución.

Requisitos para estudiar en la UBA sin tener el secundario completo

Quien se postule debe tener 25 años cumplidos o más al momento de la inscripción y debe presentar: Documento Nacional de Identidad; Certificado de nivel primario completo o certificado de estudios secundarios incompletos.

Si se trata de una persona extranjera, deberá presentar su Documento Nacional de Identidad para Extranjeros, con radicación permanente.

Cuáles son las evaluaciones

La institución especifica que se tomarán evaluaciones en las siguientes áreas: comprensión de textos y expresión escrita; resolución de problemas con aplicaciones matemáticas; conocimientos de la Sociedad y el Estado argentino en perspectiva histórica.

Una vez aprobadas las evaluaciones, es obligatorio realizar el Ciclo Básico Común (CBC), que consta de seis materias para las carreras de grado. Las asignaturas dependen de la carrera elegida.

Requisitos para estudiar en la UBA sin tener el secundario completo. Unsplash.

Cómo inscribirse en la UBA para estudiar una carrera universitaria sin tener el secundario

Aunque todavía no están confirmadas las fechas, las inscripciones suelen realizarse en abril. Es importante prestar atención a la página oficial de la UBA, ya que el formulario solo puede enviarse durante el período de inscripción.

Una vez publicada la fecha, el proceso de inscripción es sencillo:

Completar y enviar el formulario correspondiente, que aún no se encuentra disponible, dentro de las fechas establecidas. Enviar al correo info_mayores25@rec.uba.ar la siguiente documentación:

Copia digital del DNI, anverso y reverso, sin cortes y legible.

Copia digital del certificado de primaria completa o secundario incompleto, anverso y reverso, sin cortes y legible.

Quien se postula recibirá, dentro de los 15 días posteriores al cierre de la inscripción, un correo electrónico en el que se confirmará si la documentación enviada es correcta. En ese mismo mensaje se enviarán los programas y la bibliografía correspondientes a las áreas que serán evaluadas.

Una vez recibida la confirmación, es condición excluyente que, durante la tercera semana de julio, quien se postula ratifique su inscripción para quedar habilitado a rendir el examen presencial durante la tercera semana de septiembre.