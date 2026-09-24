Esta carrera permite acceder a una titulación intermedia en ciberseguridad.

La búsqueda de formación profesional creció en Argentina. Así, las universidades adaptan sus ofertas para responder a las estas demandas. Una de las alternativas más destacadas es la Licenciatura en Ciberdefensa de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Esta propuesta es 100% gratuita, se cursa a distancia y permite obtener un título intermedio en solo dos años y medio.

Este programa académico público otorga la titulación de Analista Universitario en Riesgos Cibernéticos tras completar la primera etapa. Además, el plan de estudios capacita a los alumnos en la protección de datos e infraestructuras digitales, en particular los vinculados al sector militar y a Defensa.

¿Cómo es la carrrera universitaria corta y gratuita de ciberdefensa?

Los estudiantes de la Licenciatura en Ciberdefensa de la Universidad de la Defensa Nacional adquieren conocimientos técnicos y normativos fundamentales para el sector tecnológico. El objetivo principal es preparar profesionales capaces de prevenir y resolver incidentes informáticos.

Pese a que la carrera completa tiene una extensión mayor, a los dos años y medio de cursada, se alcanza la titulación de Analista Universitario en Riesgos Cibernéticos.

“Es la ciberseguridad, pero aplicada al instrumento militar y el cumplimiento de los objetivos en el conflicto bélico, el retorno a la paz y en los tiempos de paz”, explicó su director.

Esta carrera otorga conocimiento de ciberseguridad y en particular, aplicados a Defensa. ChatGPT

La modalidad virtual facilita el acceso al aula digital desde cualquier punto del país o del exterior. Por eso, la propuesta resulta ideal para personas que trabajan o necesitan flexibilidad horaria.

Una formación estratégica con inserción laboral inmediata

El campo de la ciberseguridad registra un aumento constante en las búsquedas de personal calificado. Además, las empresas privadas y los organismos públicos requieren especialistas para proteger sus redes informáticas.

Los egresados pueden desempeñarse en áreas de sistemas, consultoras privadas o de manera independiente. Así, la titulación técnica garantiza herramientas competitivas para insertarse rápido en el mundo del trabajo.

Requisitos y documentación requerida para la inscripción