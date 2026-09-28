Elegir una carrera universitaria también implica mirar qué sucede en el mercado laboral. En un contexto donde es necesario el desarrollo de habilidades en digitalización, inteligencia artificial y energía, algunas profesiones concentran una mayor demanda de las empresas.

Un listado de la UBA indica cuáles son las 10 carreras que más demandadas y mejor remuneradas del mercado en Argentina.

La Universidad destacó especialmente las áreas vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), además de sectores como energía, petróleo y salud.

Estas son las 10 carreras más demandadas por las empresas que dicta la UBA

La UBA identificó 10 carreras que se destacan por su vínculo con los sectores que actualmente concentran una mayor demanda de profesionales.

1. Licenciatura en Análisis de Sistemas

La Licenciatura en Análisis de Sistemas tiene una duración de cuatro años y medio. La carrera forma profesionales para desempeñarse en el ámbito de los sistemas, con conocimientos vinculados con la gestión, el mantenimiento, el desarrollo y la innovación tecnológica.

2. Ingeniería Informática

La Ingeniería Informática tiene una duración de cinco años. Los graduados reciben formación en sistemas informáticos, algoritmos, programación, software, hardware y organización de datos, conocimientos que pueden aplicarse en empresas de distintos sectores.

3. Ingeniería Electrónica

La Ingeniería Electrónica tiene una duración de cinco años. El título habilita para trabajar en el diseño, fabricación, mantenimiento y gestión de sistemas, equipos y componentes electrónicos, con aplicaciones en diferentes industrias.

4. Ingeniería Electricista

La Ingeniería Electricista tiene una duración de cinco años. La carrera prepara profesionales para intervenir en sistemas eléctricos y de potencia, además de participar en proyectos de diseño, construcción y ensayo de instalaciones.

5. Ingeniería Mecánica

La Ingeniería Mecánica tiene una duración de cinco años. Los profesionales pueden participar en el desarrollo de máquinas, materiales, procesos, productos y sistemas complejos, además de desempeñarse en tareas de gestión, mantenimiento, diseño e innovación.

6. Ingeniería Química

La Ingeniería Química tiene una duración de seis años. La formación permite trabajar en industrias donde se desarrollan procesos químicos, físico-químicos y de bioingeniería, además de intervenir en el diseño, instalación y operación de plantas y equipos industriales.

7. Ingeniería en Petróleo

La Ingeniería en Petróleo tiene una duración de cinco años. Los graduados pueden participar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas, desde estudios de factibilidad y cálculos hasta la operación y el mantenimiento de las instalaciones.

8. Licenciatura en Ciencias de la Computación

La Licenciatura en Ciencias de la Computación tiene una duración de cinco años. Los profesionales están preparados para resolver problemas informáticos complejos, desarrollar software y aplicaciones y trabajar tanto en empresas como en instituciones y ámbitos de investigación.

9. Licenciatura en Ciencias Geológicas

La Licenciatura en Ciencias Geológicas tiene una duración de cinco años. Los graduados pueden trabajar en la identificación y evaluación de recursos geológicos, como petróleo, gas, minerales y aguas subterráneas, además de desempeñarse en compañías petroleras, mineras, consultoras y organismos públicos.

10. Licenciatura en Enfermería

La Licenciatura en Enfermería tiene una duración de cuatro años, mientras que el título intermedio de enfermero universitario puede obtenerse antes.

Los profesionales pueden desempeñarse en atención de pacientes, gestión de servicios de salud, investigación y docencia, entre otros ámbitos.

¿Por qué estas carreras tienen más demanda que el resto?

Fuente: Pexels

Raúl Bertero, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, sostuvo que la demanda de determinadas especialidades de ingeniería ya supera la cantidad de graduados y anticipó una mayor necesidad de profesionales a partir del desarrollo de sectores como Vaca Muerta, las energías renovables, la minería, la electromovilidad y la infraestructura energética.

A esto se suma la situación del sector tecnológico: según el especialista en Recursos Humanos Matías Ghidini, citado por la UBA, desde hace años quedan puestos de tecnología sin cubrir por falta de profesionales. La situación es parecida en sectores como minería, industria pesada y petróleo.

En el caso de Enfermería, la alta demanda responde principalmente al déficit de profesionales que existe tanto en Argentina como a nivel internacional.