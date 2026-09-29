La búsqueda de carreras cortas y con buena salida laboral es una constante en Argentina. Por eso, las instituciones educativas adaptan sus ofertas para responder a las nuevas demandas del mercado y a las necesidades de los estudiantes.

Una de las alternativas más destacadas es la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta propuesta pertenece a la oferta pública, se cursa de forma 100% virtual a través del Instituto de la Ciudad y permite estudiar sin costo.

¿Cómo es la carrera corta, gratuita y virtual que da muchas oportunidades de trabajo?

La propuesta académica está pensada para responder a las necesidades de la industria tecnológica actual. Además, el plan de estudios abarca competencias prácticas para completar la carrera en menos de tres años .

De esta manera, los estudiantes adquieren conocimientos técnicos sobre programación, sistemas y bases de datos. El objetivo principal es preparar profesionales capacitados para integrarse rápido a equipos de trabajo digitales. Además, los alumnos realizan prácticas sobre proyectos y lenguajes de programación reales.

La modalidad virtual facilita el acceso a la plataforma educativa desde cualquier lugar sin gastos de traslado. Por eso, la carrera resulta ideal tanto para jóvenes ingresantes como para personas que trabajan. Los contenidos se cursan a través de un entorno digital adaptado a los tiempos de cada estudiante.

Esta carrera es gratuita, corta y se puede hacer a distancia.

Una formación en tecnología con alta inserción en el mercado

El campo del desarrollo de software mantiene un volumen constante de búsquedas de empleo a nivel global . Además, las empresas demandan especialistas para crear aplicaciones, sitios web y sistemas informáticos.

Los egresados pueden desempeñarse en compañías tecnológicas, emprendimientos o de manera independiente como freelancers. Así, la titulación técnica garantiza herramientas competitivas para ingresar rápido al mercado de trabajo.

La estructura del programa prioriza las habilidades de lógica, código y desarrollo de soluciones informáticas. Por eso, los estudiantes aprenden a programar en diversos lenguajes y gestionar bases de datos.

Por su parte, el enfoque pedagógico busca simplificar el aprendizaje mediante la resolución de problemas prácticos del sector. De esta manera, el trayecto técnico optimiza la duración de los estudios sin perder calidad académica.

Los requisitos y la documentación requerida para la inscripción