La carrera corta de una universidad pública que dura solo 2 años.

A la hora de elegir una carrera, factores como la duración, el costo y las posibilidades laborales después de recibirse pueden ser determinantes.

En los últimos años, la tecnología modificó el mercado laboral y aumentó la demanda de profesionales especializados. Esto también abrió nuevas opciones de formación, especialmente en áreas relacionadas con la Inteligencia Artificial y los datos.

Una de esas alternativas es la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), una carrera gratuita por tratarse de una institución pública nacional, que tiene una duración de 2 años y se cursa a distancia.

Qué se estudia en la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos de UNCUYO

La Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos del ITU de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) prepara perfiles técnicos capaces de trabajar en las distintas etapas del ciclo de los datos: desde su recolección y procesamiento hasta el análisis y la aplicación de modelos predictivos, Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático.

A lo largo de la carrera, los estudiantes aprenden a gestionar grandes volúmenes de información, identificar patrones y tendencias, aplicar modelos analíticos y predictivos y desarrollar visualizaciones y reportes que faciliten la toma de decisiones.

Además, la formación incorpora herramientas de Inteligencia Artificial orientadas a la resolución de problemas concretos y a su aplicación en proyectos reales.

Qué se estudia en la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos. Unsplash.

De qué puede trabajar un Técnico Universitario en Ciencia de Datos y por qué tiene una gran salida laboral

La formación permite desempeñarse en distintos ámbitos vinculados con el manejo y análisis de información. Los egresados pueden trabajar en empresas tecnológicas, consultoras, organismos públicos e instituciones de investigación, además de desarrollar proyectos propios.

Entre las tareas para las que están preparados se encuentran el análisis de datos, la elaboración de modelos predictivos, la visualización de información y la aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial para resolver problemas y colaborar en la toma de decisiones.

La formación está vinculada a un área que adquirió una importancia creciente en distintos sectores debido al volumen de datos que generan las empresas y organizaciones y a la necesidad de transformarlos en información útil.

Por eso, los conocimientos en programación, estadística, análisis de datos e Inteligencia Artificial pueden aplicarse en diferentes industrias y abrir oportunidades laborales en ámbitos muy diversos.

Una carrera a distancia que solo dura 2 años

Uno de los aspectos que puede resultar atractivo para quienes buscan una formación universitaria de corta duración es que la tecnicatura tiene una duración de 2 años y se cursa bajo modalidad a distancia.

Durante ese período, el plan de estudios combina materias vinculadas con matemática, estadística y programación con contenidos específicos de Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Big Data y Aprendizaje Automático.

De qué puede trabajar un Técnico Universitario en Ciencia de Datos. Unsplash.

Qué materias tiene la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos

La carrera cuenta con 21 materias distribuidas en dos años, organizadas en cuatro cuatrimestres.

Primer año

Primer cuatrimestre:

Cálculo y Álgebra Lineal Aplicados

Inglés

Probabilidad y Análisis Estadístico

Introducción a la Programación

Análisis y Diseño de Software

Segundo cuatrimestre:

Inglés Aplicado

Gestión de Proyectos de Software

Bases de Datos

Introducción a Ciencia de Datos

Taller de Programación

Segundo año

Primer cuatrimestre:

Captura y Análisis Exploratorio de Datos

Aprendizaje Automático

Infraestructura para Ciencia de Datos

Visualización de Datos

Regulación de la Inteligencia Artificial

Comunicación en Ciencia de Datos

Segundo cuatrimestre:

Modelos Avanzados de Inteligencia Artificial

Big Data

Aprendizaje Automático Aplicado

Inteligencia de Negocios

Práctica Profesionalizante

Qué título se obtiene

Al completar la carrera, los estudiantes obtienen el título de Técnico/a Universitario/a en Ciencia de Datos.