De la ilusión en Qatar a la cruda realidad local: pobreza, renuncias y el reemplazo de Cristina

Ni Lionel Messi es pecho frío ni Mauricio Macri es mufa. Pero la realidad argentina se parece mucho a lo que pasó el viernes en Qatar donde a pesar de que la Selección ganaba sin dificultad terminó en un empate sufrido. Los penales fueron casi un ballotage.

Con la Copa del Mundo no se come ni se educa, aunque algunos maestros enseñen a los chicos a cantar el himno nacional como el Diez de la Scaloneta que grita "oh juremos con gloria morir" en el inicio de cada contienda mundialista. Los 18 millones de pobres seguirán siendo pobres cuando los fuegos de artificio se hayan extinguido. Lo mismo el 10% de indigentes que avergüenza a un país productor de alimentos para el mundo.

Efecto dólar soja: cómo impactó el plan Massa, qué espera la sociedad para el 2023 y a qué dirigentes prefiere - El Cronista



El mensaje que Cristina Kirchner le dio a su tropa después de haberla dejado sin candidata



El problema real no es a quien le dijo "bobo" un Messi inusualmente enojado pero harto de las injusticias. Sin embargo, en esa imagen nos vemos reflejados. Lo mismo en el sufrimiento de sus hijos en la tribuna o en las lágrimas del niño Scaloni que emocionó hasta a su propio padre, el DT que venía diciendo que sólo son partidos y sólo es fútbol.

Como dijo Emiliano Martínez al final del partido frente a Países Bajos "los argentinos sufren problemas económicos y les queremos dar alegría". Gracias, 'Dibu', nos diste un alegrón que necesitábamos pero estamos tan carentes de felicidad que el martes necesitamos otra dosis de refuerzo.

Argentina está tan desesperanzada que hasta aparecen incrédulos -muchos- con el Covid positivo de Cristina Kirchner -después de la condena en la causa Vialidad- mientras cientos de miles lloran por su paso al costado.

LA OPOSICIÓN BUSCA SACAR VENTAJA

Argentina está tan urgida de ejemplos que el 'Dibu' fue tendencia por dar una entrevista en perfecto inglés. Atento a diferenciarse de otros que llegan o han llegado a la cima el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta dio una inédita exposición ante el Wilson Center, el Inter-merican Dialogue y el Atlantic Council en inglés.

Moderado, en su gira por Washington visitó a diplomáticos y a senadores republicanos y demócratas aunque sus tres principales reuniones fueron con el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols; con John Kerry, enviado especial para el Clima, y en la Casa Blanca con Juan González, miembro del Consejo Nacional de Seguridad y máximo referente en política para América Latina del presidente Joe Biden.

Después de ver a Lorenzo Harris, director de Brasil y el Cono Sur del Consejo Nacional de Seguridad se fue a un bar argentino para ver el pase a semifinales de la Selección.

Horacio Rodríguez Larreta en un bar con argentinos en Washington

Como todos, Rodríguez Larreta sucumbió al fútbol y no sólo destinó un presupuesto importante para los espacios públicos destinados a seguir todo el Mundial sino que en Estados Unidos regaló camisetas del Diez. Messi es siempre una llave abrepuertas como lo fuera Diego Armando Maradona aunque en su caso con un estilo más provocador y antimacrista.

La amistad del legendario Diez con Fidel Castro y con Hugo Chávez no era bienvenida en el país donde sintió que le cortaban las piernas. Todavía nos duele la imagen de la enfermera llevándolo al dopping que dio positivo por efedrina. "No me drogué" se defendió el ídolo que enfrentó a gran parte del poder. Otra metáfora bien argentina.

Horacio Rodríguez Larreta en EEUU: crítica a Alberto Fernández, promesa a la Casa Blanca y un regalo mundialista para John Kerry - El Cronista

En inglés, Rodríguez Larreta criticó que el presidente argentino no se haya reunido "no once" (ni una vez) con su par brasilero Jair Bolsonaro. "Cumplimos todos los objetivos, todo se logró", responde a El Cronista el embajador Daniel Scioli, quien más hizo por mejorar el vínculo entre Alberto Fernández y el Palacio del Planalto.

El último logro sciolista fue la apertura de la exportación de pistacho, otro oro verde para el país, y de genética porcina que firmó y celebró el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Juan José Bahillo. Sólo medios especializados replicaron la feliz noticia.

El próximo año para Scioli será menos complicado, aunque se adaptó con pragmatismo a los Bolsonaro. Con la inminente asunción de Lula Da Silva se abren "extraordinarias expectativas" repite. Lo mismo para el Presidente Fernández que justo será triple presidente: de la Nación, de la Celac y acaba de asumir en el Mercosur donde espera un golpe de timón con la ayuda del brasileño.

De todos modos, tanto Lula como Fernández tienen desafíos urgentes. El primero es que sus compatriotas vuelvan a comer las cuatro comidas del día.

En ese contexto el renunciamiento anticipado de Cristina Kirchner impacta en el oficialismo y en la oposición. El primero que deberá definir, recién en marzo, si se mantiene como gran DT es Macri. ¿Sin ella en la cancha pedirá su tiempo de revancha? Y si no es él, ¿Patricia Bullrich concentrará el voto macrista?

El exPresidente volvió a dar señales de que los halcones son sus favoritos ahora con un video que envió desde Qatar en apoyo a Néstor Grindetti, uno de los tres precandidatos a gobernador que en Buenos Aires trabajan con la ex ministra de Seguridad. Joaquín de la Torre y Javier Iguacel son los otros dos que unificaron equipos técnicos con el intendente de Lanús.

Rodríguez Larreta sigue con su plan: una acción grande o anuncio por semana mientras María Eugenia Vidal corre por detrás subiéndose a las peleas mediáticas. En paralelo los radicales piensan primero en la interna propia y Gerardo Morales le propuso a Facundo Manes una interna abierta de la UCR para marzo.

MASSA, la cámpora y los gobernadores

Con Cristina Kirchner condenada por la Justicia y autoexcluida de las listas (que no es lo mismo que dejarla fuera de la escena electoral) el oficialismo se encamina a cumplir el deseo albertista de que haya PASO. ¿Sergio Massa se anotará en la contienda?

En el entorno del ministro de Economía insisten en que la familia le desaconseja presentarse en 2023, que él se concentra en la desaceleración de la inflación y que sólo busca potenciar el ingreso de dólares, alivio para la clase media con la actualización del piso de Ganancias y para el resto una mejora del poder adquisitivo con los Precios Justos. Si le va bien, ¿regalará los posibles logros?

Con gran esfuerzo del Estado, pero convencidos de que el salario no es ganancia, sino remuneración, el 1° de enero se actualizará nuevamente el piso a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias, llevando #AlivioFiscal a más de 300.000 trabajadores que dejarán de pagarlo. pic.twitter.com/jIS38uF2sg — Sergio Massa (@SergioMassa) December 8, 2022

Scioli siempre sigue en boxes. Pragmático teje vínculos y va y viene entre Brasil y Argentina mientras aceita su relación personal con el Presidente sin descuidar la que recuperó con la Vicepresidenta de la Nación. La Cámpora lo aceptó pero sigue sin digerirlo.

Tras el anuncio indignado de Cristina Kirchner ("mi nombre no estará en ninguna boleta, no busco fueros", gritó) el propio Presidente dijo que no está pensando en su reelección sino en los problemas inmediatos. Hasta llamó la atención que el más albertista, que quiso pero aún no pudo impulsar una línea propia del Presidente, el legislador porteño Claudio Ferreño, encabezara una columna de apoyo a la Vicepresidenta junto a Luis D'Elía. El ex amigo de Alfa, el participante de Gran Hermano, caminó hasta Comodoro Py en un gesto inédito.

Claudio Ferreño y Luis D Elía marcharon por Cristina Kirchner el día de la condena en la causa Vialidad

Como contó El Cronista, el sindicalismo no K quiere o a Massa, o a Scioli o a un gobernador en la fórmula presidencial.

"Hay que generar condiciones para una gran PASO, movilizadora e integradora", le dijo a este diario un posible aspirante al 2023 que necesitaría el aval del conjunto. ¿Massa querría una PASO o se sentiría más cómodo con un operativo clamor como el que lo sentó en el superministerio de Economía, Producción y Agricultura?

Cristina condenada: no será candidata a Presidenta ni a senadora y se quedará sin fueros - El Cronista

Juan Manzur es hasta ahora el único jefe provincial con ganas de dar el salto a la nacional. El resto de los gobernadores acomodan sus cronogramas y sistemas electorales como Jorge Capitanich que en Chaco acaba de eliminar la primaria en una confusa sesión de la Legislatura. A ningún gobernante le gusta pasar el examen local de las PASO.

¿Y La Cámpora? En la agrupación de Máximo Kirchner necesitan un precandidato. Una parte de la sociedad no cree -ni ante las obscenas evidencias- la gravedad institucional del viaje al Lago Escondido de jueces, políticos y empresarios . A la orga le costará nacionalizar un candidato. A pesar del poder de fuego territorial y de las bancas que ocupan en el Congreso, no tienen gobernadores y apenas un puñado propio de intendentes.

Hace cuatro meses Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Andrés 'El Cuervo' Larroque venían juntándose con los barones del Conurbano y armaban el operativo clamor para el regreso de 'La Jefa'. Aunque se corra de las boletas, ella estará liderando, pero sus herederos deberán crecer y rearmarse.