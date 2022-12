EE.UU. vs China: Larreta cerró su gira por Washington con un compromiso estratégico

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta, concluyó su visita a Washington de tres días con un compromiso, en caso de consagrarse como el candidato de Juntos por el Cambio y ganar las elecciones en 2023: la Argentina afianzará su alianza con Estados Unidos como socio estratégico en temas sensibles en un mundo de abiertas disputas geopolíticas.

De eso habló en las numerosas citas con funcionarios y legisladores de ambos partidos a la par de otras cuestiones clave para el establishment local como su plan para avanzar en reformas clave para el país. A lo largo de tres días de visita a la capital de Estados Unidos, Rodríguez Larreta desarrolló una intensa agenda de contactos con nombres claves del sector público y privado que se concentraron en tres ejes: política exterior, comercio y reformas.

A Rodríguez Larreta lo acompañó Fernando Straface, a cargo de la secretaria general y de Relaciones Internacionales. pero a la vez un hombre clave en el diseño de una eventual política exterior, y otros asesores. En todos los casos el común denominador fue garantizar un rumbo a la Argentina que priorice la alianza con Estados Unidos en ciertos temas de sensibilidad internacional en tiempos de celosa competencia con China.

De hecho, dos de las reuniones que mantuvo uno de los presidenciables del PRO fueron con funcionarios de Joe Biden que siguen de cerca los vínculos con la Argentina en el campo geopolítico en relación a la potencia asiática. Ayer se vio con Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional que oficia como uno de los enlaces más directos con la región y el país en particular, para el Presidente de los Estados Unidos.

Un día antes, también se había reunido en el Departamento de Defensa con el funcionario del Pentágono Dan Erikson, subsecretario de Defensa, que hace poco tiempo estuvo en Buenos Aires, en el marco de unas citas en el ministerio que conducen Jorge Taiana. " La seguridad en toda América Latina hace a nuestra propia seguridad y posibilidades de desarrollo. Tenemos que profundizar la cooperación con Estados Unidos para erradicar las redes de crimen organizado y el terrorismo ", sostuvo Rodríguez Larreta.

Hoy Estados Unidos y China compiten abiertamente por la expansión de las redes de 5G. Washington no quiere que Beijing extienda su tecnología en la región que considera parte de su esfera directa de seguridad. En la Argentina, es una disputa que podría abrir un nuevo capítulo en 2023 cuando el Gobierno planea licitar el espectro que hace tiempo viene testeando . La Casa Blanca advierte sobre los riesgos para la seguridad y alega que es una vía de espionaje, aunque las empresas chinas que se desarrollan en este campo tecnológico, como Huawei, lo niegan.

También hay otras cuestiones sensibles pendientes de definición en la Argentina en las que la Argentina y China compiten. El caso de los contratos para adquirir nuevos aviones de combate son el ejemplo más palpable. Hoy esa definición sigue en estudio en el Ministerio de Defensa donde hay ofertas de ambas potencias, así como otras alternativas en evaluación. La Casa Blanca teme que un ingreso de China en este campo en la Argentina sea el puntapié para extender contratos a otros países del Cono Sur eventualmente.

Desde el entorno de Rodríguez Larreta no quisieron entrar en detalles sobre qué temas se abordaron. Sí se ocuparon de resaltar que una alianza con Estados Unidos no iría en desmedro del vínculo comercial y de inversiones que la Argentina supo construir con China y al que seguirán apostando. Y que toda cuestión sensible se conversaría a futuro en ámbitos de mayor confianza.

En todo momento, Rodríguez Larreta procuró marcar una diferencia fundamental con el actual mandatario Alberto Fernández en lo que refiere a su abordaje de la política exterior. Lo hizo en sus citas privadas con funcionarios y legisladores, así como en el marco de una entrevista con algunos de los think tanks más influyentes de la capital de Estados Unidos, el Wilson Center, el Inter-American Dialogue y el Atlantic Council, donde enfatizó que la Argentina puede convertirse en un socio confiable para un mundo que demanda alimentos y energía.

" La responsabilidad de quien es Presidente es llevar todo el desarrollo que sea posible a su país y no utilizar eso para políticas internas . Seguro algunos dirán acá que ‘toda política es local'. Pero no podés decidir toda tu política internacional por tu política doméstica ", cuestionó uno de los precandidatos presidenciales del PRO. Y lanzó una dura crítica a Fernández, respecto a cómo planteó su vínculo bilateral, a nivel presidencial, con un socio estratégico.

"El Presidente de Argentina no se reunió ni una sola vez con el brasileño. Ni una sola vez. Necesitamos dejar de lado todo prejuicio, toda ideología en esto", remarcó Rodríguez Larreta. "Con eso no puede haber ninguna duda que el beneficio para la Argentina en la relación con los Estados Unidos, histórica y para nuestro futuro. Aún más, en nuestro alineamiento con los valores democrático y cuidando los derechos humanos".

La prioridad tiene que ser el crecimiento y el desarrollo de todos los argentinos. pic.twitter.com/ziUdydhlfe — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 8, 2022

reformas clave para la Argentina

La agenda de hoy de Rodríguez Larreta incluyó ayer una visita a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde se reunirá con ejecutivos de empresas locales, y asistió a un encuentro con estudiantes de la Universidad de Georgetown. También se hizo un tiempo para ver el partido de la Selección por el pase a la semifinal del Mundial de Qatar 2022, en un bar argentino en DC llamado Lunas de Buenos Aires, donde había recibido a un nutrido grupo de nacionales el día previo.

"Para aprovechar la oportunidad que nos ofrece el mundo, la Argentina necesita un shock de confianza internacional, con relaciones honestas y claras que nos permitan abrir nuevos mercados globales. Tenemos un potencial extraordinario, pero para aprovecharlo debemos ponernos de acuerdo en un plan de desarrollo que pueda sostener nuestro crecimiento durante al menos tres décadas", dijo Rodríguez Larreta.

El presidenciable del PRO desarrolló su concepto del 'Consenso Ampliado' para garantizar que las reformas que se encaren serán duraderas. En su lectura posterior de las reuniones -y las preguntas recibidas- advierten en el círculo del jefe de Gobierno porteño que la mayor preocupación pasa por la previsibilidad: nadie duda que la Argentina está ante un escenario global en el que puede sacar ventajas por sus potencialidades pero la incógnita es si logrará aprovechar esas condiciones.

De eso dialogó con Peter Yu, socio director de Cartesian Capital Group, el mayor accionista de la compañía Flybondi, a quien le ratificó su voluntad de recuperar la política de conectividad aerocomercial nacional e internacional que tuvo la Argentina entre 2015 y 2019 ante la "enorme oportunidad de crecimiento que tiene el sector turístico en todo el país". Y el mismo mensaje le trasladó a los más de 20 empresarios de alto nivel con los que se encontró en la Cámara de Comercio ayer.

De igual modo, Rodríguez Larreta se vio con el senador demócrata Tim Kaine, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, que junto a otros senadores demócratas y republicanos presentó una resolución para promover el nearshoring -la regionalización de las cadenas de valor- y fortalecer las relaciones económicas con América Latina y el Caribe.

Esa es una de las claves para que la Argentina aproveche sus ventajas competitivas y se enlacen las cadenas productivas con el extremo austral del continente en lo que también se bautiza "friend-shoring", en alusión a cadenas de suministro fiables con aliados de los Estados Unidos, que pueden representar una oportunidad estratégica para multiplicar las exportaciones de la Argentina y su valor agregado.

"Necesitamos una mayor participación de compañías norteamericanas en la industria del litio argentina. La cooperación con los Estados Unidos en la provisión de energías renovables puede ser crítica para el desarrollo de nuestra industria y para garantizar cadenas de suministro estables", invitó Rodríguez Larreta en su paso por Washington.

Reuniones políticas en Washington

El jueves, el jefe de Gobierno porteño mantuvo una cita con referentes de la política local como John Kerry, enviado especial para el Clima y Pete Buttigieg, secretario de Transporte. A todos les transmitió su visión de futuro y las oportunidades para la inserción productiva internacional sobre la base de "un shock de confianza internacional" que necesita la Argentina.

Con el primero destacó los resultados del 'Consenso de Buenos Aires' alcanzado tras la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 realizada en la Ciudad. Allí el BID, el Banco Mundial y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina- ratificaron su compromiso de financiamiento en la región por u$s77.900 millones de dólares hasta 2026.

En su reunión con Buttigieg, por su parte, dialogó además sobre el plan integral del secretario de Transporte de los Estados Unidos, que tiene como prioridades la seguridad, la infraestructura y la innovación . El funcionario estadounidense elogió el plan de movilidad sustentable de la ciudad de Buenos Aires. Tanto a Kerry como a Buttigieg, Rodríguez Larreta les regaló una camiseta de la Selección Argentina con el nombre de Lionel Messi para que hinchen hoy por el país.

Con ambos Rodríguez Larreta comparte sus ambiciones presidencialistas. Kerry llegó a ser candidato aunque perdió frente a George W Bush en 2004 mientras que Buttigieg saltó de una alcaldía a convertirse en una efímera sensación electoral en la última campaña presidencial y hay quienes pronostican que podría volver a intentarlo.

Por otro lado, Rodríguez Larreta se reunió con Bill Cassidy, uno de los senadores republicanos con mayor interés en la región y un promotor de iniciativas concretas para fortalecer la relación de los Estados Unidos con América latina. Cassidy impulsa que la integración de todo el continente sea una prioridad para los Estados Unidos.

Con ese objetivo, trabaja en un proyecto que contempla un fondo de ayuda para países de América Latina, líneas de crédito, préstamos y subsidios para impulsar las inversiones de EE.UU. en el hemisferio y un programa para garantizar la seguridad energética y promover inversiones en el sector.