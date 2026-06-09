El peronismo, tras la muerte del “Indio”: tregua efímera y una plaza del 20-J para Cristina
El funeral del músico reactivó el diálogo entre los dos dirigentes bonaerenses para coordinar una despedida multitudinaria en Avellaneda. Por qué prevalece el escepticismo y cómo puede impactar en los actos por el primer aniversario de la condena de CFK
A cuánto está el dólar blue hoy martes 9 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.