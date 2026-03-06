Hoy a las 14 el presidente Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos para participar el sábado 7 de marzo en la cumbre regional convocada por el líder estadounidense, Donald Trump, denominada “Shield of the Americas”. El encuentro se desarrollará al mediodía en el Trump National Doral Miami y reunirá a un total de doce mandatarios latinoamericanos alineados con la agenda de Washington. El resultado concreto del cónclave será la firma de la Carta de Doral, un documento que, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, buscará “afirmar el derecho de los pueblos del hemisferio a marcar su propio destino, libres de interferencia extranjera”. De esta manera, EE.UU. intenta limitar la influencia de China en la región. La lista de mandatarios latinoamericanos confirmados incluye a Milei, al salvadoreño Nayib Bukele, al ecuatoriano Daniel Noboa, al costarricense Rodrigo Chaves, al dominicano Luis Abinader, al boliviano Rodrigo Paz, al panameño José Raúl Mulino, al paraguayo Santiago Peña, al hondureño Nasry Asfura, al guyanés Mohamed Irfaan Ali y a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo cuatro días después. De hecho, Milei participará de la ceremonia de asunción luego de disertar en la Argentina Week que se desarrollará en Nueva York. Desde el equipo estadounidense estarán presentes Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el representante comercial James Greer. La cumbre tiene tres ejes formales: seguridad hemisférica, combate al narcotráfico y migración irregular. El plan estadounidense apunta a impedir que la administración de Xi Jinping logre controlar recursos naturales, producción alimentaria y vías comerciales estratégicas en América Latina, en línea con la actualización de la Doctrina Monroe que la Casa Blanca reformuló como el “Corolario Trump”. La selección de los invitados es en sí misma un mensaje: no están México, Brasil, Colombia, Uruguay ni Guatemala, un conjunto de ausencias que se lee como la consolidación de un bloque ideológico antes que una convocatoria regional amplia. La cumbre se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico. En ese contexto, la participación argentina no es neutral: implica respaldar explícitamente la agenda intervencionista de Washington en el continente, en un momento en que el conflicto con Irán y la escalada en Medio Oriente ya pusieron a la Cancillería en estado de alerta. El viernes 6, antes de la cumbre formal, la ciudad de Doral organizará una recepción oficial de bienvenida que contará con los líderes de los países invitados, miembros del Congreso estadounidense y el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Será el primer contacto informal entre los mandatarios, y en el entorno de Milei no descartan que allí ya se den conversaciones bilaterales al margen del programa oficial, en particular con Kast, con quien el Presidente tiene una relación política estrecha. En el marco de este encuentro, el presidente Trump removió a Kristi Noem de la Secretaría de Seguridad Nacional, mundialmente conocida porque es la encargada de aplicar la policía migratoria ICE, entre otras fuerzas relevantes. El objetivo es que el sábado, durante la cumbre regional, asuma como la Enviada Especial del “Escudo de las Américas”. Milei arribará en Nueva York la semana que viene con la foto del Doral fresca, ante los mismos fondos de inversión y ejecutivos que el Gobierno convocó para mostrar las oportunidades del país. El mensaje que el Gobierno quiere transmitir en el marco de la Argentina Week es que la Argentina no es solo un aliado político de Washington, sino también un socio económico confiable en la disputa global por los recursos estratégicos. La portavoz Leavitt subrayó que los países convocados “han formado una coalición histórica para trabajar juntos” frente al crimen organizado y la migración, pero también para enfrentar la expansión china en la región. La comitiva de viaje incluye además al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el de Desregulación, Federico Sturzengger. La idea es que se sumen directamente al viaje en Nueva York, aunque no descartan sumarse también a las actividades en Miami. Este evento se extenderá hasta el miércoles 11 en la sede de Bank of America en Two Bryant Park, donde Caputo y Bausili expondrán sobre el camino hacia un crecimiento liderado por el mercado, en una conversación moderada por ejecutivos de JPMorgan Chase y Bank of America. El martes 10 de marzo, a las 9 de la mañana hora de Nueva York, es cuando disertará el presidente Milei en la JPMorgan Chase Tower. Lo presenta Jamie Dimon, chairman y CEO de JPMorgan Chase. Ese mismo día parte hacia Santiago de Chile, así que no estará el miércoles 11 ni el jueves 12. En tanto, Sturzenegger presentará ante la presidenta del Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, la arquitectura del proceso de achicamiento del Estado bajo el título “Downsizing the State and Deregulating the Economy: the Architecture of Freedom”. El bloque de tecnología reunirá al CEO de MercadoLibre, Ariel Szarfstejn, junto a los fundadores de Globant, Ualá y otras compañías de alcance global, todos con denominador común: talento argentino con proyección internacional. La jornada cerrará con un bloque de energía que es uno de los más densos de toda la Argentina Week: participarán el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson; el fundador de Continental Resources, Harold Hamm; y el CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, en un panel dedicado a Vaca Muerta como nuevo capítulo en la inversión energética global. Luego, el presidente de YPF, Horacio Marín, el fundador de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, y el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, debatirán el posicionamiento de las empresas energéticas locales ante inversores internacionales. El cierre de la jornada estará a cargo de Adorni, quien dará las palabras finales antes de la ceremonia de premiación en el Microsoft Times Square, donde el ministro Caputo presentará menciones especiales a los denominados “RIGI Champions”, las empresas que ya ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El jueves 12, un día después de que Milei parta hacia Santiago de Chile para la asunción de Kast, la agenda continúa en el Consulado General con un panel organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que representará la voz del sector privado local ante la comunidad internacional de inversores. El panel estará integrado por Mariano Bosch, CEO de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, y será moderado por Anna Cohen, del Grupo Cohen. “Es una excelente oportunidad para mostrar a empresarios e inversores extranjeros una visión desde el sector privado argentino sobre cómo los cambios recientes están transformando la competitividad, la inversión y la toma de decisiones en la Argentina”, señaló el presidente de IDEA, Santiago Mignone. El evento, que reúne a más de 300 líderes empresariales globales entre CEOs de multinacionales y representantes de fondos de inversión, es organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a JP Morgan, Bank of America Securities y Kaszek, con Citi, AmCham Argentina, el US-Argentina Business Council y el Americas Society/Council of the Americas como socios estratégicos.