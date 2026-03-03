El presidente Javier Milei tiene esta semana la mirada puesta en Estados Unidos, mientras que aún deberá definir cuáles son las reformas prioritarias para el 2026. La escalada bélica en Medio Oriente y el alineamiento con el gobierno de Donald Trump se puso en el centro de la escena, justo en la previa de la agenda en la Argentina Week, el evento organizado por el Gobierno junto a empresas estadounidenses que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York. Un día después de haber presenciado en primera fila la apertura de sesiones ordinarias del Jefe de Estado en el Congreso, el embajador estadounidense Peter Lamelas se reunió con Milei y el canciller Pablo Quirno en un encuentro matutino este martes en la Quinta de Olivos. La cita tuvo como trasfondo la ofensiva lanzada por Irán contra objetivos estadounidenses, que incluyó el impacto de un dron iraní contra el consulado de EE.UU en Arabia Saudita. El conflicto bélico pone en duda otro de los movimientos diplomáticos más simbólicos que tiene pendiente Milei para el corto plazo: el traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, anunciado por el Presidente ante la Knéset en junio de 2025 y prevista para finales de abril. Desde la Cancillería no niegan ni confirman una fecha y por ahora se remiten a ir “paso a paso”, en función de cómo evolucione la situación en la región. El encuentro se produjo también luego de que dejaran trascender como posibilidad que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, viaje a Buenos Aires la semana que viene, luego de la gira internacional del Presidente. El propio Lamelas había revelado en las últimas semanas que trabaja activamente para concretar una eventual visita de Trump a la Argentina, un escenario que al Gobierno le entusiasmó siempre, aunque lo vio lejano, y que consolidaría aún más la sintonía entre ambas administraciones. A priori, Milei partirá el viernes hacia Miami para participar del “Shield of the Americas”, convocada por Trump en el hotel Doral. Allí, se volverá a reunir con Trump: la última foto con el mandatario fue hace semanas atrás, en el marco de la primera sesión del Consejo de Paz. El encuentro, presentado como una cumbre regional, reunirá exclusivamente a mandatarios lationamericanos alineados con la Casa Blanca en un contexto sensible para el mundo. Además del argentino, fueron invitados Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y Tito Asfura (Honduras). El objetivo geopolítico es limitar la influencia de China para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. Después, Milei encabezará la Argentina Week en Nueva York, el evento organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos en conjunto con el JP Morgan, Bank of America y el fondo Kaszek. El plan es quedarse solo hasta el martes 10, cuando inaugurará el ciclo de charlas con una breve presentación antes de viajar rumbo a Santiago de Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast. A la gira neoyorquina también fueron invitados varios gobernadores, para que formen parte de la agenda en búsqueda de inversiones: entre ellos, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Marcelo Orrego (San Juan), entre otros. En esencia, son mandatarios de provincias que buscan explotar sus recursos naturales. El tema no escapa al hecho de que, mientras tanto, en la Cámara de Diputados ya están buscando el dictamen de la Ley de Glaciares. La comitiva oficial incluirá además al ministro de Economía, Luis Caputo, al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y al titular del Banco Central Santiago Bausili, entre otros funcionarios. Será después de este evento masivo, con fecha tentativa para el jueves 12 de marzo, que se esperaría una eventual visita de Rubio a la Casa Rosada. No sería la primera visita del funcionario al país: en febrero de 2024, cuando aún era senador por Florida, Rubio se reunió con el Presidente y su Gabinete en la Casa Rosada. Para aquel momento también se espera que retome las reuniones la Mesa Política, que nuclea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo. Uno de los integrantes informó a El Cronista que la próxima reunión la esperan para el regreso de Milei de la Argentina Week, ya que mientras tanto están falta definir cuáles van a ser los primeros proyectos que impulsarán desde el Gobierno en el corto plazo. En tanto, desde Rosada también buscarán definir una fecha para que Milei reciba al gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a Buenos Aires el lunes a la madrugada tras haber permanecido 448 días detenido ilegalmente en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, desplazado y capturado por Trump. El argentino regresó justo cuando Milei estaba por dar su discurso en la Asamblea Legislativa, y el tema generó fuerte repercusión interna ya que la gestión se realizó por fuera de los canales oficiales. Por ahora, las fuentes del Gobierno no deslizan una reunión con el Gobierno a la espera de que se instale y recupere.