La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) comenzó a aplicar bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente. La medida se anunció este miércoles, tras una iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que fue aprobada por la Legislatura de la Ciudad. Según informaron oficialmente, en la mayoría de las categorías se eliminó el impuesto. El beneficio alcanza a más de 140.000 contribuyentes y se aplica según la categoría tributaria: Entre los contribuyentes beneficiados se encuentran peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas, editores y varios más que trabajan por cuenta propia o bajo contratación. “Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar”, sostuvo Jorge Macri. En la actualidad, 47.000 porteños ya cuentan con el beneficio: 35.000 ya no pagan más el impuesto, en tanto que los otros 12.000 tienen el beneficio del 75% de bonificación. Según el gobierno porteño, estos son los 22 servicios no profesionales que no pagarán Ingresos Brutos: Según informaron, no hace falta hacer ningún trámite porque el descuento se aplica de forma automática, siempre que la actividad sea la prestación de servicios y el contribuyente no registre deuda en el impuesto. Para que el universo restante de 93.000 contribuyentes pueda acceder al beneficio, antes deberán regularizar su situación tributaria. Pueden hacerlo a través de la moratoria vigente que vence el 30 de abril y que permite saldar deudas en cuotas y con importantes descuentos. La medida forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el jefe de Gobierno porteño orientadas a reducir y simplificar la carga tributaria en la Ciudad, en este caso, en beneficio de los trabajadores que viven de su oficio.