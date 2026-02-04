La Ciudad de Buenos Aires ya puso en marcha el Monotributo Unificado y con este esquema comenzaron a regir beneficios fiscales clave para pequeños contribuyentes. Desde febrero de 2026, miles de monotributistas acceden a bonificaciones automáticas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El nuevo sistema apunta a simplificar el pago de impuestos y aliviar la carga tributaria, especialmente en las categorías de menor facturación. El beneficio se aplica de forma directa cuando se cumplen las condiciones establecidas. Las modificaciones surgen del Código Fiscal porteño y de resoluciones de la AGIP. El foco está puesto en incentivar el cumplimiento regular y formalizar actividades económicas. El Código Fiscal de la Ciudad establece un esquema de bonificaciones automáticas para los contribuyentes adheridos al Monotributo Unificado. El porcentaje del descuento depende de la categoría en la que esté inscripto cada monotributista. Según detalló la AGIP en la Resolución 28/2026 las categorías iniciales son las más beneficiadas y pueden quedar completamente exentas del impuesto local. En los tramos siguientes, la reducción sigue siendo significativa. Las bonificaciones vigentes son: Por su parte, el descuento se aplica de oficio sin necesidad de realizar trámites. Sin embargo, es indispensable no registrar deudas en el impuesto. Cuando existe deuda, la bonificación se pierde automáticamente y el contribuyente debe pagar el monto fijo completo correspondiente a su categoría. Al regularizar la situación, el beneficio vuelve a activarse. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero recordó que este jueves 5 de febrero vence el plazo para realizar la recategorización del Monotributo. El trámite es obligatorio para quienes hayan tenido cambios en su situación durante el último año. Deben recategorizarse los contribuyentes que, al sumar sus ingresos brutos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, superaron o quedaron por debajo de los límites de la categoría en la que están inscriptos actualmente. Mantener una categoría incorrecta puede generar diferencias impositivas y posibles sanciones. Para completar la recategorización se deben seguir estos pasos: