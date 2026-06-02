Nuevo beneficio de Ingresos Brutos en CABA: cómo es, a quiénes alcanza y quiénes pagarán menos
Entre otras novedades, la Ciudad actualizó los topes de facturación para que la inflación no genere un aumento de la carga impositiva. También se modifica la integración de los grupos de profesionales exentos.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 2 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.