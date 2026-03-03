Axel Kicillof abrió ayer las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense con un discurso cargado de política y dejó, además, una serie de anuncios concretos en materia impositiva y laboral. Si bien el eje de su exposición estuvo centrado en destacar que ningún proyecto provincial “se salva si el país se hunde” y dio cuenta de la “asfixia” a la que se somete a Buenos Aires desde la Casa Rosada, dejó números sobre acciones realizadas en diversas áreas y anunció tres proyectos para este año. Con la Reforma Laboral como trasfondo, anunció que buscará la sanción de una ley para “ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires”. “Mientras a nivel nacional se los excluye del marco general de derechos, nosotros proponemos lo contrario: inclusión, reconocimiento y reglas claras”, afirmó. Mientras que ese es sólo un proyecto, distinto es el régimen “Riesgo 0 - SAF 0″, anunciado hace algunos meses y que finalmente será puesto en marcha en marzo de 2026. Se trata de una iniciativa para calcular las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos que se basa en la estructura real de ingresos declarados por el propio contribuyente, en lugar de basarse únicamente en presunciones por actividad principal. Según las autoridades provinciales, este sistema incentiva el cumplimiento voluntario al ajustar la recaudación adelantada según el nivel de riesgo y la situación específica de cada sujeto, en vez de tomar parámetros generales para cada régimen. Se reducirá a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, “liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa”, señalaron. Cristian Girard, el titular de ARBA, señaló que “el régimen ‘Riesgo 0, SAF 0′, es para que las empresas, fundamentalmente las PyMEs, no acumulen saldos a favor en Ingresos Brutos". “Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, redujimos el stock de saldos a favor de 3 meses de recaudación a 0,9. Más de un billón de pesos de capital de trabajo fue liberado al sector privado”, sostuvo. Desde la provincia afirman que se trata de una orientación hacia “un sistema tributario más justo, progresivo y orientado a la producción”. Según la información oficial, para acceder al beneficio se debera: • Poseer Clave de Identificación Tributaria (CIT) u obtenerla. • Estar inscripto como persona contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya sea local o sujetos al Régimen del Convenio Multilateral. El beneficio se hará efectivo en caso de: • Tener presentadas las declaraciones juradas exigibles correspondientes a los últimos doce (12) anticipos del impuesto, vencidos al mes inmediato anterior. En caso de persona contribuyente que haya iniciado actividades o se encuentre previamente incluidos en el Régimen Simplicado del Impuesto Sobre los Ingregos Brutos deberán tener presentados las Declaraciones Juradas correspondientes a los últimos cuatro (4) anticipos del impuesto, vencidos al mes inmediato anterior. • Tener registradas o informadas percepciones y/o retenciones en los anticipos mencionados en el punto anterior, según corresponda. • Poseer una categoría representativa del Riesgo Fiscal con un componente de Riego Fiscal Básico menos a tres (3) y un componente de Riesgo FIRE nulo, A o B, de conformidad con lo previsto en la reglamentación vigente.