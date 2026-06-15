Inflación de octubre: qué cifra anticipa tres de las consultoras más escuchadas.

En medio de una situación política compleja, con el escándalo por la declaración jurada de Manuel Adorni en primera plana, el Gobierno sumó en las últimas horas un motivo para festejar: el INDEC confirmó que la variación de precios minoristas de mayo se ubicó en un 2,1%, en una señal firme de desaceleración.

Este número marca el pulso del corto plazo y trae alivio, pero los mercados e inversores ya están mirando mucho más allá de la coyuntura mensual para entender cómo seguirá la dinámica económica.

Justo antes de que se conociera este auspicioso índice de mayo, FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista, dio a conocer su habitual relevamiento. El documento compila las proyecciones de más de 40 consultoras y entidades financieras, tanto locales como internacionales, para trazar un mapa de lo que le espera a la Argentina en el futuro.

El foco del trabajo estuvo puesto, entre otras variables, en analizar el persistente problema del costo de vida y qué pasará con los precios en los próximos años.

En su análisis retrospectivo, el informe resaltó que en abril la inflación interanual ya había experimentado una caída, ubicándose en el 32,4% tras el 32,6% registrado en marzo.

Consultora / Entidad Financiera Inflación 2026 (Promedio %) Inflación 2027 (Promedio %) 4intelligence 32,0% 20,7% ABECEB 32,7% 21,9% Aldazabal 32,4% 21,4% Allianz 30,0% 24,0% Balanz Capital 33,2% 27,1% Banco de Galicia 32,6% 25,1% Banco Supervielle 33,5% 24,0% Barclays Capital 35,0% 25,0% BBVA Research 32,5% 20,8% C&T Asesores 32,3% 20,8% Capital Economics 33,5% 24,0% Citigroup Global Mkts 30,5% 27,0% Deloitte Econosignal 32,2% 25,7% E2 Economia 28,3% 13,1% Eco Go 33,7% 26,1% Ecolatina 33,0% 29,0% Econviews 33,6% 25,9% EIU 32,6% 20,1% EMFI 34,5% 25,9% Empiria Consultores 33,8% 24,0% Equilibra 33,1% 27,0% FIEL 32,6% 24,8% Fitch Ratings 33,8% 26,2% Fitch Solutions 27,4% 19,8% Goldman Sachs 31,8% 20,9% Invecq Consulting 33,0% 23,0% LCG 34,9% 21,3% MAP 32,8% 24,4% MAPFRE Economics 35,0% 25,0% Moody’s Analytics 29,0% 21,0% OJF & Asociados 33,2% 23,5% Oxford Economics 34,6% 25,5% Pantheon Macroeconomics 31,0% 22,0% Pezco Economics 24,9% 15,0% Quantum Finanzas 32,0% 12,3% S&P Global Ratings 26,0% 18,0% UBS 29,7% 13,0% VDC Consultora 32,9% 21,8% Otras (16) 28,3% 17,7%

A la par de este retroceso anual, los especialistas que participaron del relevamiento subrayaron un dato técnico clave: durante ese mes, la medición mensual logró disminuir por primera vez desde agosto del año pasado, mostrando un freno inicial en la inercia alcista.

Sin embargo, el panorama a largo plazo todavía requiere mucha cautela. Los expertos advierten que la inflación anual se mantendrá por encima de la barrera del 30% en 2026, una cifra que seguirá ubicando a la Argentina entre las tasas más altas a nivel mundial.

Según el diagnóstico de los privados, esta resistencia a la baja está fuertemente traccionada por la notable depreciación de la moneda y por unas expectativas inflacionarias que ya están profundamente arraigadas en la economía cotidiana.

Para evitar que los precios se disparen y lograr cierta estabilización, los analistas identificaron dos anclas fundamentales que jugarán a favor del Gobierno.

Por un lado, proyectan que la reducción de las restricciones a las importaciones permitirá un mayor flujo de bienes en el mercado interno. Por el otro, señalan que la estricta contención del gasto público será la principal herramienta de freno para limitar las remarcaciones.

Poniendo la lupa sobre los números finos, el consenso de los analistas de FocusEconomics prevé que los precios al consumidor registren un aumento medio del 31,3% durante 2026.

Esta cifra representa un pequeño ajuste al alza de 0,9 puntos porcentuales si se la compara con la estimación que el mismo grupo había hecho el mes anterior. Finalmente, esperan que la tendencia a la baja se consolide al año siguiente, proyectando una inflación media del 21,4% para todo 2027.

Las cifras quedan muy por encima de la estimación inicial del Presupuesto 2026, que fue del 10,1%.