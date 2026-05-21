La balanza comercial argentina volvió a mostrar un fuerte superávit en el arranque de 2026, pero detrás del resultado positivo empieza a consolidarse una señal que preocupa a economistas e importadores: las compras al exterior continúan débiles reflejo de una economía que no logra recuperar el nivel de actividad, la inversión ni el consumo.

Según los datos difundidos por el Indec, las importaciones sumaron u$s 6204 millones en abril, con una caída interanual de 4%. Sin embargo, el dato más significativo aparece al analizar el volumen de operaciones: las cantidades importadas se desplomaron 7,7%, una señal de que la demanda interna sigue sin reaccionar.

En el acumulado del primer cuatrimestre, las importaciones registraron una baja de 6,4%, mientras que las cantidades cayeron 10%, confirmando que el superávit comercial no solo responde al crecimiento exportador sino también a una economía doméstica que todavía opera a media máquina.

El análisis de Abeceb señaló que la reducción estuvo concentrada principalmente en rubros directamente ligados a la producción y la inversión. Las importaciones de Piezas y Accesorios retrocedieron 17,4%, con bajas tanto en precios como en cantidades.

A su vez, los Bienes de Capital —uno de los indicadores más observados para medir inversión productiva— registraron una caída de 5,9% en valores y de 10,2% en cantidades durante abril.}

Para distintas consultoras, el dato más preocupante aparece justamente en esa categoría. En lo que va del año, las cantidades importadas de Bienes de Capital acumulan una baja de 14%, mientras que las Piezas y Accesorios se desplomaron 30,1%, reflejando la paralización de proyectos de renovación tecnológica, incorporación de maquinaria y ampliación de capacidad productiva.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

El superávit comercial alcanzó a u$s 8277 millones, en el primer cuatrimestre, muy por encima de los u$s 1275 millones registrados en igual período del año pasado, señaló Diego Dimont, analista de Comercio Internacional y destacó el cambio de dinámica: “el saldo positivo ya no depende solo del freno importador, sino de una potencia exportadora histórica”.

Aun así, los análisis reflejan que este dato convive con una economía de dos velocidades: mientras las exportaciones muestran niveles históricamente altos, la inversión productiva continúa en terreno negativo y el mercado interno todavía no logra consolidar una recuperación sostenida.

LCG explicó que la caída importadora está vinculada tanto al estancamiento de la actividad económica como al menor peso de las compras energéticas gracias al mayor autoabastecimiento local.

La consultora destacó que la baja en bienes de capital y partes explica buena parte del retroceso general de las importaciones y sostuvo que, sin una recuperación más fuerte de la actividad, será difícil que las compras externas vuelvan a mostrar dinamismo en el corto plazo.

Depósitos llenos y consumo debilitado

El escenario también encendió señales de alerta entre importadores y operadores de comercio exterior. Gustavo Scarpetta, especialista en comercio internacional, advirtió que el mercado todavía no absorbió completamente el ingreso de mercadería registrado durante 2025 .

Según explicó, ese fenómeno derivó en altos niveles de stock acumulado y sobreoferta en distintos sectores, con depósitos llenos en niveles “críticos”

Este escenario se vincula a la situación de demanda interna todavía debilitada y un consumo que no termina de reaccionar.

El comportamiento de algunos rubros refleja justamente esa desaceleración. Los Bienes de Consumo mostraron en abril un incremento marginal de apenas 0,8% en valores y de 0,4% en cantidades, muy lejos del dinamismo que habían mostrado durante buena parte de 2025.

En paralelo, el segmento automotor logró sostener cierto crecimiento. Las importaciones de Vehículos Automotores de Pasajeros subieron 3% en valores y 11,3% en cantidades, impulsadas por una mayor participación de unidades provenientes de China y otros mercados extra Mercosur, además del impacto de la eliminación del impuesto interno para determinados modelos.

La soja rompe la tendencia

En medio del retroceso generalizado, uno de los pocos rubros que mostró un salto importante fue la soja. Según Abeceb, las importaciones de porotos crecieron 34% interanual en abril, pasando de u$s 325 millones a u$s 436 millones.

El fenómeno responde a una menor cosecha local y a mayores necesidades de procesamiento para sostener exportaciones industriales.

En el acumulado del año, las importaciones vinculadas al complejo sojero ya suman u$s 1262 millones, con un crecimiento de 32,4%.

Un segundo semestre todavía incierto

Pese al escenario actual, las consultoras privadas creen que las importaciones podrían recuperar algo de dinamismo en la segunda mitad del año si mejora el nivel de actividad económica.

Sin embargo, advierten que la recuperación todavía luce frágil y heterogénea. Mientras sectores vinculados a exportaciones energéticas, minería y agroindustria mantienen buen desempeño, el consumo y la inversión siguen mostrando señales de debilidad.

Por eso, el fuerte superávit comercial que hoy exhibe la Argentina aparece sostenido por un equilibrio delicado: exportaciones récord por un lado, pero una demanda interna que todavía no logra despegar y un sector productivo que sigue postergando inversiones clave para la recuperación económica en un contexto de apertura y mayor competencia.