El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este jueves los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a mayo de 2026, elaborado a partir de consultas a 46 participantes —34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras— realizadas entre el 27 y el 29 de mayo.

El informe, que no representa proyecciones propias del BCRA, muestra un mercado que anticipa una desinflación gradual pero sostenida, con el IPC descendiendo desde el 2,3% mensual de mayo hasta el 1,7% en noviembre, y un tipo de cambio que llegaría a fin de año en torno a los $ 1658 por dólar.

Precios: la desinflación continúa, pero lenta

La estimación de inflación mensual para mayo se mantuvo en 2,3%, sin cambios respecto al relevamiento anterior. El consenso del Top 10 de analistas —aquellos con mejor historial de pronósticos— también convergió en ese valor. Para el IPC Núcleo, que excluye estacionales y regulados, la mediana del mercado se ubicó en 2,2% mensual para mayo.

La inflación interanual proyectada para diciembre de 2026 es de 30,5%, con el mercado esperando que la tendencia bajista se prolongue hacia 2027 (19,9%) y 2028 (13,9%).

La trayectoria mensual proyectada muestra una caída gradual: 2,1% en junio, 2,0% en julio, llegando a 1,7% en noviembre. Los próximos 12 meses acumularían una inflación interanual de 23,3%, según la mediana de los participantes.

Dólar: qué se espera del tipo de cambio

Las proyecciones de tipo de cambio se revisaron a la baja respecto al relevamiento previo. Para junio, la mediana cayó $ 15 hasta $ 1422 por dólar, mientras que la estimación de cierre de año cedió $ 17,9 hasta $ 1658, implicando una variación interanual esperada del 14,5%. El Top 10 de analistas es algo más optimista: proyecta $1.596 para diciembre.

La tasa TAMAR de bancos privados para junio se proyectó en 22,75% TNA (equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,87%), 0,2 puntos porcentuales por debajo del relevamiento anterior. Para fin de año se espera una leve baja adicional hasta 22,1% TNA.

Actividad y empleo: recuperación en marcha

En cuanto al nivel de actividad, el mercado estima que el PIB desestacionalizado se habría expandido 0,3% en el primer trimestre de 2026, con una aceleración prevista para el segundo trimestre (+1,2%) y cierta moderación en el tercero (+0,9%). Para el año completo, la proyección de crecimiento promedio anual se ubica en 2,9%, una décima por encima del relevamiento anterior.

El mercado laboral mostraría una leve mejora: la tasa de desocupación abierta para el primer trimestre de 2026 se estimó en 7,7% de la Población Económicamente Activa, y se esperan valores de 7,4% para el cuarto trimestre del año.

Comercio exterior y resultado fiscal

Las exportaciones FOB para 2026 se proyectan en USD 98.547 millones, cifra que se revisó al alza en u$s 2.491 millones respecto al relevamiento previo. Las importaciones CIF, en cambio, se corrigieron a la baja hasta u$s 78.363 millones. Esto arroja un superávit comercial esperado de u$s 20.185 millones para el año, u$s 3.679 millones más que en el REM anterior.

Finalmente, el mercado proyecta para el Sector Público Nacional no Financiero un superávit primario de $ 16,0 billones en 2026, levemente por encima del relevamiento de abril. Ningún participante anticipó un resultado inferior a $ 9,0 billones, lo que refleja un consenso consolidado en torno a la continuidad del ajuste fiscal.