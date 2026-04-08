El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, fue invitado a Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde analizó el problema de las rutas nacionales y por qué hoy no conviene comprar un departamento desde el pozo. “Un volumen muy importante de obras están paradas porque tiene un gravísimo problema de recaudación la provincia de Buenos Aires”, advirtió sobre la obra pública. Weiss fue consultado sobre un panorama malo para la actividad de la construcción, con 120.000 puestos de trabajo que se perdieron entre mediados del 2023 y mediados del 2024. “Las concesiones viales van a generar algo de actividad. Ahora en el volumen total, nuestra perspectiva es que la actividad se va a mantener igual. Vamos a seguir en niveles de actividad muy bajos. No va a haber, no hay ningún signo que diga que la actividad va a repuntar", advirtió. Entre los motivos, mencionó que “la inversión pública está muy caída” ya que “el Gobierno Nacional por temas fundamentalmente de ajuste fiscal no tiene dinero y no va a ponerlo en infraestructura pública”. “En el orden provincial o municipal, generalmente opinan distinto, pero hoy tienen un problema de recaudación muy importante entonces el dinero disponible para inversión en general y la inversión en obras en particular es muy poco, con lo cual no vemos que por ese lado pueda haber un repunte”, estimó. El empresario planteó que “ya se licitaron distintos paquetes de concesiones viales” y entre ellos mencionó que “ya está en ejecución” el puente Rosario-Victoria y la Ruta 14 en Entre Ríos, “una ruta troncal que está en muy malas condiciones”. Además, “que hay otros dos paquetes importantes que están en este momento en calificación”, como Riccheri y Ruta 3, fundamentalmente, y la Ruta 5 a Santa Rosa, y “otros dos paquetes que cierran el general de los 9.000 km que son la Ruta 7, la Ruta 8 y la Ruta 9″. “Esas están previstas para fin de este mes, principio del otro. Probablemente haya alguna prórroga, pero esas licitaciones deberían estar contratadas si puede ser para mediados de año, puede ser un poco más, agosto”, completó. Según advirtió, “los 9.000 km estos se pueden concesionar al sector privado que vía cobrar un peaje pueden reparar y mantener las rutas”. “Hay volumen de tránsito suficiente para que haya una recaudación tal que permita mantener y reparar las rutas. Obviamente hay una inversión inicial que tiene que salir del bolsillo del concesionario y recuperarla después con el peaje”, señaló. “Hay un segundo paquete de rutas que con un mix de peaje, porque hay mucho menos volumen de tránsito, y dinero de Vialidad Nacional se podrían mantener también, reparar parcialmente y mantener. Y después quedan otros 20.000 km que no tienen solución porque no se puede poner ni una cabina de peaje porque circulan muy pocos autos", alertó. Por el lado inmobiliario, Weiss explicó por qué hoy no conviene comprar un departamento desde el pozo en Argentina. “En dólares ha aumentado mucho el costo. En pesos no, pero cuando lo miden en dólares ha aumentado mucho el costo por un problema de relación peso-dólar. Entonces hoy el costo de la construcción es tal que si yo quiero comprar un inmueble a mí me conviene comprar un producto terminado y no un producto en pozo, porque el precio final del producto en pozo es más caro que el producto terminado", argumentó. “Tradicionalmente era al revés, uno entraba en el pozo y después si era inversor podía vender con un beneficio. Hoy es al revés, hasta que eso no se solucione”, concluyó.