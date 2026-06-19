Hidrovía: el sector privado estima un ahorro de u$s 800 millones por año
La nueva concesión prevé profundizar el canal para que los buques puedan salir completamente cargados. Según el sector, la medida eliminaría sobrecostos logísticos conocidos como “falsos fletes” y beneficiaría a toda la Cuenca del Plata.
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