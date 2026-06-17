Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, participó este miércoles de Cuentas Claras, en El Cronista Stream donde lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y afirmó que “quemó la esperanza” de los argentinos. También remarcó la necesidad de una carga equitativa y sugirió un retorno del impuesto a la riqueza si el peronismo vuelve al poder.

Durante la entrevista, Katopodis cuestionó el modelo de la gestión actual y sostuvo que “no genera ninguna expectativa”. En ese sentido, alertó sobre la situación del empleo: “Hay 30 pymes menos por día y se destruyen 260 puestos menos de trabajo. En los dos años y medio de Milei, se perdieron 25.000 pymes. No pasó nunca, ni con Macri ni en las peores épocas de la Argentina”.

Respecto a la estabilidad financiera, el funcionario cuestionó el concepto de “orden macro” del Gobierno. Sostuvo que no existe una macroeconomía ordenada “si las pymes no tienen crédito ni horizonte” .

En ese sentido, Katopodis propuso que es posible ordenar las cuentas públicas sin detener la creación de industrias. Acto seguido, introdujo una aclaración: “Podés hacerlo si consideras que las cargas se repartan de una manera mucho más equitativa. Milei lo está haciendo pero con una cancha muy inclinada”.

Consultado sobre el Impuesto a la Riqueza, Katopodis defendió la necesidad de una carga equitativa. Explicó que los multimillonarios suelen resistirse a financiar hospitales, viviendas y universidades. “No hay dudas de que el balance de la Argentina y de buena parte del mundo está como muy corrido hacia el capital y con mucha desprotección hacia los trabajadores y la clase media”, insistió el ministro.

Y desmintió la premisa de que el Estado carece de recursos financieros. “No es que no hay plata en la Argentina”, sentenció con firmeza. Consideró así que los recursos del país “están en menos de cuatro o cinco vivos” que concentran la rentabilidad nacional.