El mercado inmobiliario porteño comenzó 2026 con señales de mayor estabilidad tras los incrementos registrados en 2024 y 2025. Entre noviembre y enero los valores de publicación se movieron con menor volatilidad y, aunque en febrero el precio promedio del metro cuadrado registró una leve suba del 0,2%, la dinámica muestra contrastes entre distintos barrios de la Ciudad. De acuerdo con el último informe de la plataforma Zonaprop, el valor medio del m² en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en U$S 2455 durante febrero. Con este nivel de precios, el costo estimado de un monoambiente ronda los U$S 108.000, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica cerca de los U$S 129.000. En tanto, una unidad de tres ambientes promedia los U$S S178.000. A pesar del leve incremento del promedio general, varios barrios registraron caídas en los valores durante febrero. Entre los descensos más marcados aparecen: En el caso de Parque Patricios, el metro cuadrado pasó de U$S 1759 en enero a U$S 1738 en febrero. Algo similar ocurrió en Santa Rita, donde el valor bajó de U$S 2123 a U$S 2106, y en Parque Avellaneda, que retrocedió de U$S1600 a U$S 1589. En total, 18 barrios porteños registraron bajas mensuales. Incluso Puerto Madero, la zona más cara de la Ciudad, evidenció una leve corrección con una caída del 0,7% en el período. Si se observa la comparación con febrero del año pasado, el número de zonas con retrocesos es más reducido. Solo cinco barrios muestran precios por debajo de los registrados un año atrás: Dentro de este grupo, Constitución y Parque Patricios se destacan porque presentan caídas tanto mensuales como interanuales. Actualmente, el valor medio del metro cuadrado se ubica en U$S 1814 en Constitución y U$S 1738 en Parque Patricios. Mientras algunas zonas registraron bajas, otras experimentaron aumentos en febrero. Según el relevamiento, los incrementos más importantes se dieron en: El ranking de precios por metro cuadrado sigue encabezado por Puerto Madero, donde el valor medio alcanza los U$S 6157/m², consolidándose como la zona más exclusiva del mercado porteño. Detrás se ubican Núñez, con un promedio de U$S 3407/m², y Palermo, con U$S 3387/m², barrios caracterizados por su alta demanda, conectividad y desarrollo inmobiliario. En el otro extremo aparecen las zonas con valores más accesibles para comprar vivienda. Villa Lugano continúa siendo el barrio más económico, con un promedio de U$S 1097 por metro cuadrado. Le siguen Nueva Pompeya, con U$S 1484/m², y La Boca, donde el valor ronda los U$S 1552/m², ambos muy por debajo del promedio general de la Ciudad. El comportamiento del mercado también varió según el tipo de unidad. Los departamentos a estrenar registraron un leve incremento: pasaron de U$S 2924 por m² en enero a U$S 2932 en febrero, lo que implica una suba del 0,31%. En contraste, las propiedades en pozo mostraron una corrección a la baja. El valor promedio cayó de U$S 3139 a U$S 3119 por m², equivalente a un descenso cercano al 0,64%. Por último, los departamentos usados también mostraron un ligero aumento, al pasar de U$S 2208 a U$S 2215 por m², con una variación positiva del 0,32%.