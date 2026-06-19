En el marco del conjunto de soluciones financieras, el Banco Nación incorpora una nueva alternativa destinada a acompañar a sus clientes y prevenir situaciones de mora.

Lo hacen mediante un préstamo personal de unificación de deudas que está dirigida a personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA, en situación crediticia 1 o 2.

Morosos

La medida tiene el objetivo de:

· Evitar el pasaje a mora, preservando el historial crediticio.

· Reordenar obligaciones, mediante la consolidación de deudas en una sola cuota mensual.

· Mejorar la capacidad de pago, adecuando plazos y esfuerzo financiero.

A 10 años

Uno de los principales atributos de la propuesta es su plazo de hasta 120 meses, equivalente a 10 años, lo que permite reducir la exigencia mensual y facilitar el ordenamiento financiero del cliente.

La herramienta se estructura bajo la modalidad UVA, con la opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar la cuota ajustada por salario.

Principales características:

· Financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada (máximo $ 100 millones).

· Sin desembolso de efectivo al cliente, ya que el préstamo se aplica directamente a la cancelación de las obligaciones.

· Afectación de ingresos del 25% bajo esquema UVA, en línea con criterios prudenciales de evaluación crediticia.

· Tasa de interés: según la opción seleccionada, con o sin ajuste por CER-CVS.

· Tasa: 10% + UVA.

· Cobertura CER-CVS: 1 punto adicional.

Cuadro ejemplo de cuota: deuda $ 1 millón

Acceso a la operatoria

Los usuarios interesados podrán gestionar la operación en cualquiera de las sucursales del Banco desde el jueves 25 de junio y consultar condiciones en www.bna.com.ar, o Contact Center de la entidad.

El presente beneficio aplica a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación: en caso de no cumplir con este punto, deberá transferir su cuenta sueldo al BNA.

Con esta propuesta, el Banco reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes con herramientas financieras responsables, orientadas a ordenar sus compromisos y fortalecer su capacidad de pago en el tiempo.