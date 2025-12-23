Con tasas estables y menos inflación, crece el crédito para pymes y vuelve a superar el 20%

Comprar un departamento en pozo dejó de ser, hace tiempo, la opción más barata del mercado inmobiliario. El fuerte aumento del costo de la construcción en dólares encareció este tipo de proyectos y hoy los precios ya son casi tres veces más altos que hace cinco años.

Según el último informe de Zonaprop, el interés de los compradores se desplazó hacia otras alternativas. Actualmente, el 78% de las búsquedas apunta a departamentos usados, el 20% a unidades a estrenar y apenas el 2% a viviendas en pozo. En 2023, este segmento concentraba cerca del 5% de la demanda.

La caída se profundizó en los últimos meses. En septiembre, solo el 1,3% de las búsquedas se orientó a proyectos en pozo , de acuerdo con los datos del tercer trimestre de 2025.

El principal factor detrás de este cambio es el precio. En lo que va de 2025, el valor del metro cuadrado de los departamentos en pozo subió más de 9% y se ubica en torno a los u$s 3056. Con esos niveles, pasó a ser el más caro del mercado, incluso por encima de las unidades a estrenar.

Las viviendas nuevas ya terminadas muestran valores promedio cercanos a los u$s 2906 por metro cuadrado. La diferencia ronda el 5% y marca un quiebre con la lógica histórica del mercado, donde el pozo ofrecía precios más bajos para compensar la espera y el riesgo del proyecto.

En noviembre, el costo de la construcción medido en dólares volvió a subir. Desde fines de 2023, el aumento ya supera el 100% y, frente a los valores de la pandemia, construir hoy resulta casi tres veces más caro.

Ese encarecimiento se trasladó de manera directa a los proyectos en obra, cuyos precios se calculan con valores actuales de materiales y mano de obra. En cambio, muchas unidades a estrenar fueron construidas con costos de hace dos o tres años, cuando el contexto era distinto .

En paralelo, los departamentos usados ganaron terreno. El valor del metro cuadrado se ubica en torno a los u$s 2210 y muestra subas mucho más moderadas. En cambio, los usados son un 38% más baratos que las unidades en pozo y un 31% más económicos que los departamentos a estrenar .

Frente a precios más elevados y menor previsibilidad en los proyectos en obra, desde el sector señalan que muchos compradores optan por propiedades terminadas y operaciones más cortos. A esto se suma el regreso del crédito hipotecario para viviendas usadas, que volvió a impulsar la demanda durante el último año.

“El costo de construcción está muy alto y los desarrolladores trasladan ese aumento al valor de venta”, explicó Rodrigo Lejtman, economista.

El aumento también modificó el perfil del comprador. “El cliente que compra en pozo ya no es el inversor que buscaba ganarle a la obra. Es el usuario final que usa el sistema de cuotas como una forma de ahorro”, indicó Adrián Cyderboim, director de la inmobiliaria Crecer. En cambio, quienes disponen de dólares “encuentran mejores oportunidades en un departamento terminado, porque hoy se paga menos, no hay riesgo de obra y es posible negociar el valor de cierre”, concluyó.