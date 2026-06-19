Hoy a las 16:00 (hora Argentina) se llevará a cabo un emocionante encuentro en el estadio Seattle, en el que Estados Unidos y Australia lucharán por un lugar en la siguiente fase del Mundial 2026.

Ambos equipos iniciaron su viaje en el torneo con victorias contundentes y se encuentran en la cima de la clasificación del Grupo D. Un triunfo en este partido les dará acceso directo a los dieciseisavos de final, permitiéndoles avanzar con un partido de anticipación.

Estados Unidos mostró un rendimiento impresionante en su debut al vencer 4-1 a Paraguay, destacando la actuación de Folarin Balogun, quien anotó dos goles, además del golazo de Giovanni Reyna y un autogol de Damián Bobadilla que abrió el marcador.

Por su parte, Australia también comenzó con buena fortuna al derrotar 2-0 a Turquía. Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe aseguraron el triunfo de los Socceroos, aumentando sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

Este enfrentamiento será inédito en la historia de los Mundiales, ya que Estados Unidos y Australia no se han enfrentado en esta competición. En total, han jugado cuatro amistosos, con dos victorias para los estadounidenses, una para Australia y un empate.

El árbitro que dirigirá este importante encuentro será Felix Zwayer.

Formato del Mundial 2026

Este Mundial marca un hito, siendo la edición más amplia desde su inicio, con 48 equipos participantes. Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro; los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, continuarán en la búsqueda del título.

Próximos partidos

Estados Unidos jugará su siguiente encuentro ante Turquía el 25 de junio a las 23:00 (hora Argentina), mientras que Australia se las verá con Paraguay el mismo día y hora.

Horarios en otros países

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

México (El Salvador, Honduras y Nicaragua): 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas