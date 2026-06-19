Las acciones según el S&P Merval subieron el jueves 1,26% y ahora acumulan alza de 18% en el mes. Esto se dio en el marco de una suba de 1,08% del S&P en Nueva York y de casi 2% en el Nasdaq alentados por el acuerdo de Estados Unidos por Irán y la caída del petróleo por debajo de los 80 dólares, tanto para el WTI como para el Brent. Donald Trump en su red social Truth festejó que el mercado accionario haya marcado un nuevo récord con el precio de las naftas por debajo de los 4 dólares.

Pero en la plaza local todo giró en función de la posible reclasificación de la Argentina a mercados emergentes por parte de MSCI. Tras el cierre de operaciones en la plaza local, el MSCI publicó el “Global Market Accessibility Review” en el que mostró que las diferentes características de la economía y la plaza local no se habían modificado.

El veredicto final será el martes 23 cuando MSCI publique el “Annual Market Classification Review” cuando se verifique si pesan o no las observaciones realizadas en el informe de ayer, entre ellas la existencia aún de los controles de capitales o cepos.

“Antes que nada, la lectura del mercado era que esta revisión podía servir como una señal preliminar hacia una eventual reclasificación de Argentina. Sin embargo, si bien MSCI reconoció avances en la flexibilización del mercado cambiario y una mayor capacidad de repatriación para nuevas inversiones, optó por mantener sin cambios su evaluación de accesibilidad. La ausencia de referencias más explícitas sobre mejoras para Argentina sugiere que el organismo todavía espera ver un marco más estable y una mayor consolidación de las reformas antes de dar nuevos pasos”, señaló a El Cronista el Asset Manager Franco Tealdi.

“En ese contexto, el regreso de Argentina al índice de mercados emergentes continúa siendo una historia de mediano plazo más que una definición inminente. Persisten limitaciones vinculadas a la operatoria cambiaria y al movimiento de capitales que siguen siendo observadas por los inversores internacionales”, agregó. Tealdi se refirió también a lo que pueda suceder hoy en la plaza local: “es probable que el mercado procese la noticia con cierta cautela, ya que las expectativas de una señal más favorable estaban presentes en algunos segmentos. No obstante, el reconocimiento de avances por parte de MSCI mantiene vigente la tesis de normalización financiera, aunque con un calendario más extendido y con 2027-2028 como el horizonte más probable para una eventual reclasificación”.

En el poscierre las acciones de YPF en Nueva York caían 0,7% aunque las del Grupo Financiero Galicia se mantenían sin cambios.

Más allá del MSCI el balance del año para el S&P Merval sigue siendo positivo dado que acumula una ganancia del 62%. Las estrellas del mercado son las energéticas con YPF, Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte con alzas que confirman el crecimiento del sector. En un mes los bancos se destacan: Grupo Supervielle acumula ganancias de 45% que en el caso del Grupo Financiero Galicia llega al 33%.

La esperanza del mercado se mantiene a la espera de lo que pueda suceder el martes próximo con el informe del MSCI. Para inversores, la esperanza es lo último que se pierde.