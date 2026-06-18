En esta noticia Trasladan el feriado del sábado al lunes

El Gobierno paraguayo confirmó el traslado del feriado del sábado 20 al lunes 22 para formar un fin de semana largo. La medida fue confirmada por el presidente Santiago Peña a través del decreto 6.215 para evitar que la fecha de la celebración pase desapercibida.

Trasladan el feriado del sábado al lunes

El sábado 20 de junio se conmemora el “Día de la Jura de la Constitución Nacional”, fecha que conmemora la instauración de la Ley Suprema tras el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner y se considera un hito en la consolidación de la democracia paraguaya.

A través del decreto, se estableció que se trasladara al lunes 22 para que la fecha no fuera tomada como un fin de semana ordinario.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que el cambio al lunes tiene como principal objetivo que las familias tomen conciencia de las libertades civiles actuales.

El texto establece excepciones estrictas para las áreas esenciales. Lo servicios médicos de urgencia de los hospitales y las salas de diálisis quedarán desafectadas del asueto y fin de semana largo.

En caso de las consultas y cirugías agendadas que queden suspendidas deberán ser reprogramadas de forma obligatoria en un plazo que no supere los 7 días.

Tampoco ser verán beneficiados los funcionarios públicos y empleados del Estado que realicen tareas esenciales a la comunidad. Esta medida también afecta a las oficinas de comercio exterior y dependencias dedicadas a la percepción de impuestos.