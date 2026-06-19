La curva de bonos TAMAR pre mandato continúa ofreciendo valor relativo dentro de pesos. Los niveles actuales de TAMAR prevén un escenario de estabilidad e incluso compresión de tasas hacia la previa electoral, sendero que luce optimista frente a los antecedentes recientes de mayor tensión en tasas reales.

“En este contexto, los bonos TAMAR pre elecciones se presentan como una alternativa atractiva, ya que ofrecen cobertura ante una eventual previa electoral más sinuosa y, al mismo tiempo, mantienen un carry positivo frente a la Lecap corta en escenarios de estabilidad de tasas”, advierte un paper realizado por los analistas de Delphos Investment.

Carry positivo

Remarcan que los niveles de TAMAR prevén estabilidad e incluso compresión de tasas hacia la previa electoral. Actualmente todos los spreads de la curva TAMAR se encuentran en terreno positivo.

Dado que la tasa de plazo fijo mayorista se encuentra por encima de la tasa de la Lecap corta esto se traduce en TAMAR pre mandato que prevén un sendero de compresión adicional en las tasas de corto.

TAMAR

“Con niveles de TAMAR por encima de la inflación esperada, el mercado descuenta que las tasas reales negativas llegaron para quedarse. Las TAMAR prevén un spread levemente positivo versus la inflación esperada”, precisan.

Durante el principio del mandato, la estrategia monetaria se centró en mantener tasas reales muy negativas para licuar la herencia de pasivos remunerados. Sin embargo, desde octubre de 2024 hasta marzo de este año, las tasas reales se mantuvieron en terreno positivo.

Tasas reales

El panorama actual muestra un punto intermedio, donde las tasas reales cortas se encuentran al alza, aunque continúan levemente negativas.

Sin embargo, al observar en retrospectiva la previa electoral del año pasado, cuando las tasas reales cortas llegaron a niveles de 2,3%, creen que el escenario de tasas reales negativas que actualmente descuenta el mercado resulta muy optimista.

Contra Lecap

“En este escenario, los bonos TAMAR pre elecciones son los que mejor nos cubren ante una eventual previa elector al sinuosa. En las ventanas de estabilidad de tasas, la TAMAR rinde por encima de la Lecap”, indica el research.

A pesar del escenario base optimista que descuenta el mercado, coinciden en que, en el mediano plazo la volatilidad de tasas se mantendrá estable y en torno a estos niveles. De esta manera, la historia de la gestión muestra que la TAMAR suele tener un spread positivo.

Si las tasas se mantienen estables, los bonos TAMAR pre mandato devengan un carry positivo contra su comparable a tasa fija, lo que los posiciona como ganadores incluso en un escenario de estabilidad de tasas.