En el Día de la Bandera las mesas argentinas se convierten en un espacio de encuentro donde la historia, la tradición y los sabores se enlazan. Platos criollos como los guisos patrios y las empanadas cobran un protagonismo especial. Más que una celebración, la fecha invita a redescubrir aquellos sabores que forman parte de nuestra identidad .

A tono con la fecha, diversos restaurantes diseñaron propuestas especiales para rendir homenaje a las recetas tradicionales. La consigna es la misma: llevar el espíritu patrio a la mesa con creatividad e ingredientes de primera línea.

Restaurant Museo Evita: un menú cargado de historia

Ubicado en una histórica casona de 1923 en el corazón de Palermo (Juan María Gutiérrez 3926), el restaurant ofrecerá una propuesta única para el almuerzo del sábado 20 de junio para reconectar con platos que forman parte de la memoria gastronómica nacional.

Restaurant Museo Evita.

Pensado como un homenaje a los sabores que atraviesan generaciones, el menú rescata preparaciones emblemáticas de la cocina argentina en versiones fieles a la tradición, pero ejecutadas con el cuidado y la impronta que distinguen a la casa. La experiencia busca celebrar la fecha patria a través de una mesa reconfortante, donde el producto, la memoria y el ritual de compartir ocupan un lugar central.

Restaurant Museo Evita

La propuesta consta de una empanada cortada a cuchillo para la entrada, seguida de un guiso de lentejas ideal para el frío otoño. Para el dulce se podrá elegir entre el clásico flan mixto o churros con dulce de leche. El valor el servicio es de $ 37.000 e incluye una bebida a elección.

La Capitana: el bodegón con puntuación casi perfecta

La Capitana se posicionó como uno de los bodegones más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires por tener una calificación de 4.9 estrellas de 5. Ubicado en el tradicional barrio de Almagro (Guardia Vieja 4446), se convirtió en lugar elegido por locales y turistas para disfrutar de lo mejor de la gastronomía porteña.

La Capitana.

Durante el sábado 20 de junio el restaurant tendrá al tradicional locro como protagonista. El plato se ofrecerá fuera de carta por el Día de la Bandera por $ 26.000 y contará con ingredientes tradicionales como maíz, porotos, cerdo, zapallo, panceta, chorizo colorado, batata y mondongo. La receta es apto veganos.

La Capitana.

La receta de cocción prolongada es ideal para celebrar una jornada que marcó la historia argentina.

Del Río Cantina: de impronta italiana con tradición criolla

La propuesta de Del Río Cantina abarca más que sus reconocidas pastas. Por los festejos del Día de la Bandera ofrecen un menú especial en sus dos sucursales ubicadas en Saavedra (García del Río 2957) y Villa Urquiza (Congreso 5702).

Del Río Cantina.

El menú consta de una empanada frita de carne cortada a cuchillo acompañada con salsa yasgua como entrada y un locro tradicional servido con quirimichi como plato principal. Atenderán en dos turnos con reserva previa, el primero de 12:30 a 14:30 y el segundo de 20:00 a 22:00.

Los platos de la carta principal se mantendrán para quienes deseen probar los sabores de los primero migrantes italianos.