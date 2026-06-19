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En mayo, la balanza comercial registró un superávit comercial de u$s 3504 millones, el más alto para ese mes en más de dos décadas, impulsado principalmente por un fuerte salto de las exportaciones de combustibles y energía.

Junto con el aporte tradicional del campo que sigue liderando el podio exportador, en el quinto mes de año, el sector energético se consolidó como el gran protagonista del comercio exterior argentino.

Según los datos del INDEC, las exportaciones alcanzaron u$s 9537 millones, un récord histórico, con un crecimiento interanual del 34,4%.

Detrás de ese resultado sobresale el aporte del complejo energético, que explicó casi la mitad del incremento total de las ventas externas, destacó Abeceb.

De acuerdo con la consultora, los combustibles aportaron u$s 1091 millones de los u$s 2442 millones que aumentaron las exportaciones respecto de mayo del año pasado.

El principal factor fue el petróleo crudo, cuyas exportaciones se triplicaron en términos interanuales y sumaron u$s 1172 millones, unos u$s 894 millones más que en mayo de 2025.

El desempeño refleja la consolidación de Vaca Muerta como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina.

El rubro Combustibles y Energía registró un crecimiento de 167,1% interanual en valor, impulsado tanto por mayores volúmenes exportados como por mejores precios internacionales.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels) Pexels

Las cantidades crecieron 78,5%, mientras que los precios avanzaron 49,9%, en un contexto marcado por la suba global de las cotizaciones energéticas tras el conflicto en Medio Oriente .

El fenómeno también se refleja en la balanza del sector. Según estimaciones de LCG, el saldo energético acumuló u$s 5400 millones entre enero y mayo, frente a los u$s 3000 millones registrados en igual período de 2025.

Es decir, el aporte neto del sector al ingreso de divisas creció cerca de 80% en un año .

El avance del sector energético se complementó con un buen desempeño del agro y la minería: los productos primarios crecieron 22,5%, impulsados por mayores ventas de soja y cereales, mientras que las manufacturas de origen agropecuario avanzaron 20,5%, gracias a los derivados del complejo sojero y las exportaciones de carne.

La minería también aportó al crecimiento mediante mayores exportaciones de litio y oro.

Sin embargo, la energía fue el factor diferencial . Mientras el agro explicó una parte importante de la mejora exportadora, el petróleo concentró por sí solo más de un tercio del incremento total de las ventas externas del país.

La magnitud del aporte energético permitió que Argentina alcanzara en apenas cinco meses un superávit comercial de u$s 11.783 millones, prácticamente equivalente al registrado durante todo 2025.

Este resultado, supera ampliamente el saldo a favor de u$s 1900 millones del mismo período del año pasado; desde LCG explicaron que responde tanto al mayor aporte energético como a la reducción del déficit de los sectores más rezagados de la economía.

Lo que viene

Para Abeceb, el escenario continúa siendo favorable. La consultora proyecta exportaciones cercanas a u$s 100.000 millones y, con los últimos resultados, elevó su estimación de superávit comercial a más de u$s 20.000 millones para 2026.

De todos modos, el impulso podría perder algo de fuerza en los próximos meses. Según LCG, junio mostraría una menor liquidación del agro respecto de mayo —tradicionalmente el mes más fuerte del año—, aunque todavía en niveles elevados.

Francisco Marotta

A eso se suma la baja del precio internacional del petróleo, en un contexto de menor tensión geopolítica en Medio Oriente, que podría moderar el aporte de las exportaciones de combustibles.

La consultora también señaló que el oro, otro de los productos que había contribuido al crecimiento exportador, comenzó a descomprimir junto con la menor incertidumbre global.

Así, el segundo semestre asoma con números menos auspiciosos que los de la primera mitad del año, aunque sobre un piso elevado.

En tanto, sin una recuperación más firme de la actividad, las importaciones también harán su contribución, al sostenerse en niveles similares a los observados recientemente.