Este viernes, 19 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3458.45 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,01%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.91% y en el último año acumuló un descenso de -10.74%, evidenciando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar cayó con fuerza al inicio, tuvo un breve repunte a mitad de período y volvió a debilitarse; en balance, cerró por debajo del nivel inicial.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.30%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 13.27%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 345845.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 691690.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1729225.00 pesos colombianos.