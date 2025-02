Guillermo Francos apuntó contra el "circo" y "show político" que armó el kirchnerismo

Tras el escándalo que desató la promoción de la memecoin $LIBRA por parte de Javier Milei y el fallido intento de la oposición de crear una comisión investigadora, Guillermo Francos marcó la cancha y aseguró que tenía claro que el Senado se iba a convertir en un "circo" y "show político" .

Asimismo, el jefe de Gabinete sostuvo que fue una semana exitosa para el Gobierno. "Varios senadores, especialmente del kirchnerismo, expresaron sus posiciones, hablaron de juicio político y comisión investigadora. Nosotros, con un 'bloquecito' de seis senadores y la ayuda de muchos senadores que se daban cuenta de la situación, logramos evitar cada una de las propuestas que planteó el kirchnerismo ", indicó en diálogo con Radio Mitre.

Incluso, el funcionario señaló que, "desde el punto de vista parlamentario, fue una semana espectacular para el Gobierno porque obtuvo todo lo que quería".

Más allá de haber considerado " ilógico que una circunstancia como estas se convierta en un hecho político ", Franco admitió que "la lección que uno saca de estas cosas (escándalo por $LIBRA) es evitar que algunas personas lleguen a su oficina (la del presidente) con algunas propuestas que no fueron claras" .

No obstante, apuntó que "la investigación la tiene que hacer la Justicia", ya que "esa es la vía que corresponde", pero también se preguntó: "¿Cuántos escándalos vivimos del kirchnerismo durante sus años de Gobierno? Cuando se conoció públicamente el caso de Báez, a nadie se le ocurrió impulsar una comisión investigadora por ese tema. Hay tantos hechos de corrupción. Cuando se encontraron una caja de seguridad en el banco de la hija (Florencia) de la expresidenta y el expresidente Kirchner, a nadie se le ocurrió hacer una comisión investigadora".

Francos criticó el accionar del kirchnerismo en el Senado y dijo que la Justicia es la encargada de llevar adelante el caso $LIBRA

En ese sentido, el exdirector ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró que "la gente se fija en el resultado de la economía, cómo el presidente pudo superar el desastre que dejó el kirchnerismo y empezó a cambiar la estructura de la Argentina".

Y sumó: "Cortó el gastó público y comenzó a equilibrar las cuentas públicas, eso permitió bajar la inflación. El kirchnerismo no lo puede parar, por eso quiere erosionar una imagen (la del presidente) que no fue erosionada. Argentina va para arriba, va a crecer y va a bajar la inflación. Ellos no pueden dar respuesta a los resultados objetivos que el Gobierno está teniendo".

Consultado acerca del viaje de Milei a los Estados Unidos, Francos expresó que el presidente "se convirtió en una figura internacional" y, más allá del acontecimiento del caso $LIBRA, afirmó que "es impresionante la repercusión que tuvo", en medio de una gira que estuvo marcada por las reuniones que mantuvo con Donald Trump, Elon Musk y Kristalina Georgieva.