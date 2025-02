Dólar 2025: qué va a pasar con el valor de la divisa luego del LIBRA gate, según Juan Carlos De Pablo

El debate sobre el atraso cambiario era el tema central en Argentina hasta que explotó el escándalo cripto el pasado 14 de febrero, que tiene como protagonista a Javier Milei por promocionar el meme coin LIBRA.

Tras cumplirse más de una semana del episodio, los especialistas esperan ver la tendencia del caso y cómo puede impactar en los principales indicadores del país, como el tipo de cambio.

Al respecto, el economista Juan Carlos de Pablo analizó si esto traerá consecuencias para la cotización norteamericana y si cree que el Gobierno puede vender más dólares para mantener estable la divisa.

Cómo va a repercutir el LIBRA gate en el futuro del dólar

En diálogo por Radio Perfil, el especialista comenzó planteando que la situación que involucra al presidente no tuvo mayores incidencias en la economía real.

" ¿Usted vio un supermercado cambiando la lista de precios? ¿Usted vio un comercio cerrado? ¿Usted vio gente haciendo largas colas en los bancos sacando la plata? ¿Usted ve que Javier Milei abandona el equilibrio fiscal o el Fondo Monetario, cosas por el estilo? Entonces, la vida sigue. No le quito vigencia al resto, pero no nos agotemos en eso", señaló.

De Pablo explicó si el escándalo cripto tendrá impacto en la cotización norteamericana en el corto plazo.

Consultado si el LIBRA gate puede ser determinante para una suba repentina del dólar, De Pablo contestó: "Cuando vea que durante dos semanas seguidas el Banco Central vende dólares a los 'pavote' como 300 millones por día, ahí uno dice: 'No parece ser'".

"Estoy en permanente contacto con los clientes, con las conferencias, con el mozo del bar, y los tipos se levantan todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta. Ni el jueves anterior al despelote este estábamos tan bien como decimos ahora, ni estamos tan mal. Ni una cosa ni la otra", subrayó.

Discusión sobre el atraso cambiario

Consultado sobre el debate acerca de la sobrevaloración del peso y la "poca valoración" del dólar, cuestión que generó tensión entre Milei con Domingo Cavallo, De Pablo le bajó el tono al tema y recalcó que "una discusión del tipo de cambio, eterna entre economistas, es una discusión profesional".

"Sé lo que dice mi colega, ellos saben lo que yo pienso, etcétera. Hay algunos que dicen que después de la elección viene un salto, otros dicen que antes, otros dicen que nunca. Esta es una discusión profesional. Yo me mato de risa, me parece absurda. Entiendo los argumentos, pero aritmética no. Usamos la aritmética, pero esto es economía", opinó.

Qué va a pasar con el valor del dólar luego del Libra GATE, según De Pablo.

Sin embargo, sobre el final enfatizó que "el día que o la semana" que vea al Gobierno vendiendo un montón de dólares para mantener el tipo de cambio, lo advertirá.

"Esto no es la tablita de Martínez de Hoz, esto no es la convertibilidad Cavallo. No hay un compromiso que diga que el Banco Central vende dólares en mayo al tipo de cambio de hoy. Si tiene que cambiar, lo cambia", completó.