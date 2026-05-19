A casi un año de haber dejado su cargo, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, reapareció en la escena pública para analizar el tablero político actual, la gestión de Javier Milei y las perspectivas electorales de cara a 2027.

El exfuncionario, que se alejó de la gestión activa en noviembre de 2025, dejó la puerta abierta a un retorno durante una entrevista con LN+: “Para los que amamos la política y que nos hemos dedicado, por supuesto que siempre se espera poder seguir haciendo política en el país y dar lo que uno puede”, afirmó, sintetizando su postura en la frase: “Hay una esperanza…”.

La relación con Patricia Bullrich y el rol del PRO

Francos se refirió a los recientes chispazos entre la senadora Patricia Bullrich y el Ejecutivo, especialmente tras los reclamos de la exministra por la situación patrimonial del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al respecto, el exfuncionario optó por la cautela: “Ella tiene su personalidad política y el presidente también. A veces coincidirán y a veces tendrán diferencias, como es lógico”. Sin embargo, admitió no tener en claro “qué papel juega la senadora Bullrich en este momento”.

En cuanto al vínculo con el partido fundado por Mauricio Macri, Francos destacó la relevancia del PRO como fuerza con “representación parlamentaria importante” y valoró el rol histórico de Macri en el cambio del sistema partidario. Sobre una eventual alianza electoral para las próximas presidenciales, apostó por una “confluencia” entre ambas fuerzas, aunque aclaró que aún resta tiempo para definir la arquitectura de ese acuerdo.

Inversiones y el “efecto RIGI”

En el plano económico, Francos ponderó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave para recuperar la confianza externa. “Nadie confiaba en la Argentina. Entonces hubo que decirle al mundo: estamos cambiando la regla de juego de nuestro país”, sostuvo el actual miembro del directorio de YPF.

En ese sentido, destacó el anuncio de una inversión de u$s 25.000 millones en Vaca Muerta por parte de Shell Oil, un proyecto que generaría ingresos por u$s 100.000 millones en los próximos años. “Esto es lo que va a revolucionar el país”, vaticinó.

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Francos también defendió el rumbo de la gestión Milei asegurando que el país logró salir de una “crisis terminal”. Para explicar la transformación que busca el Ejecutivo, citó el caso de Suecia, que logró reducir su presión tributaria del 52% al 42% del PBI manteniendo la calidad de sus servicios públicos. “Es lo que está haciendo la Argentina, partiendo desde distintos lugares de inicio”, comparó.

Por otro lado, se mostró crítico con la última marcha universitaria, a la que calificó como una manifestación “llena de condimentos políticos”, cuestionando además la falta de planificación en el sistema educativo superior.

¿Ciudad o Provincia? La clave del regreso

Sobre el cierre, Francos analizó su propio futuro político. Si bien insistió en que su etapa en la gestión directa terminó, dejó una clave para descifrar sus próximos movimientos dependiendo de los temas que decida priorizar en su agenda pública:

“Si me ves hablando de lo subterráneo en los próximos días, quiere decir que voy a estar jugando en la Ciudad. Si me ves hablando de los problemas del Conurbano, capaz que estoy jugando en la Provincia”, concluyó.