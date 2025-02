Una encuesta preguntó por el juicio político a Milei y reveló un dato que deja mal parada a Karina

El escándalo cripto el viernes por la noche desató fuertes consecuencias en la imagen de Javier Milei y su entorno, salpicados por las denuncias en Comodoro Py sumado al intento de la oposición de impulsar un juicio político contra el presidente.

En ese contexto, una nueva medición analizó la percepción sobre un eventual pedido de enjuiciamiento contra el mandatario, a la vez que reveló un dato lapidario para Karina Milei, apuntada por un presunto pedido de coimas en el caso LIBRA.

La encuesta, que fue elaborada por la consultora Zuban Córdoba , dejó opiniones casi iguales de los entrevistados sobre la estrategia de un sector opositor para investigar al líder de La Libertad Avanza.

¿A favor o en contra? Qué piensan los argentinos sobre un juicio político a Milei

El relevamiento realizado a 1200 encuestados a nivel nacional entre el 18 y 19 de febrero reforzó las posturas disputadas sobre el planteo de algunos dirigentes opositores respecto a un juicio político a Milei.

Consultados si estaban de acuerdo con esa idea, un 49,4% dijo estar en desacuerdo y aventajó por apenas unas decimas a quienes se mostraron a favor de esta avanzada (48,3%). Solo un 2,3% señaló no tener una opinión formada.

Asimismo, un 66,7% consideró que el Cripto Gate representa la mayor crisis del referente libertario desde que llegó el poder. En ese apartado, un 24,9 no coincidió con esta afirmación y el 8,4% dijo no saber.

A la hora de observar el comportamiento del gobernante en las redes sociales, el informe evidenció el impacto negativo para el presidente en el territorio digital , un ámbito que desde el día 1 utiliza para marcar la agenda política.

Cuando se les preguntó si Milei "debería actual como presidente del país y no como influencer" , la mayoría de los participantes apoyó esta frase. En este apartado, el 83% se pronunció de acuerdo mientras que un 12,8% no rechazó esta idea. Al mismo tiempo, el 4,2% contestó "no sabe".

Karina Milei, apuntada por las denuncias de pedido de coimas.

Karina Milei, en el ojo de la tormenta

Otra de las afectadas en su credibilidad fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de que fuera acusada de pedir sobornos.

Cabe recordar que en los últimos días se revelaron chats de Hayden Davis, uno de los impulsores de la criptomoneda, donde hablaba de presuntos pagos a la funcionaria.

Luego, desde el entorno del empresario salieron a a desmentir esas versiones y donde afirmaron que dichos mensajes no existen.