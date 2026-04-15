A varios meses de su salida del Gobierno, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló del caso Manuel Adorni. El sucesor en el cargo y exvocero presidencial es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Además, de cara a las elecciones del año que viene, expresó sus intenciones de ser candidato. “Falló en dar sus explicaciones”, opinó Francos. “Yo no soy quién para decir si debe renunciar o no debe renunciar”, agregó. “El jefe de Gabinete falló en dar sus explicaciones, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema. Pero bueno, yo creo que hay que esperar”, opinó el exfuncionario en una entrevista en LN+. El fiscal federal Gerardo Pollicita encabeza la investigación contra Adorni, apuntado por el viaje a Punta del Este su familia a Punta del Este en avión privado y por un departamento en Caballito que adquirió en noviembre de 2025. El valor declarado del inmueble es de u$s 230.000 en la escritura, monto que difiere de los precios de mercado. Además, el titular de la cartera de ministros accedió a esta propiedad gracias a la financiación otorgada por dos jubiladas, que declararán este martes ante la Justicia. Al ser consultado sobre esta situación, Francos expresó: “Está haciendo sus presentaciones como corresponde en la Justicia”, sostuvo. Sin embargo, admitió que esta situación “ha sido un golpe para el Gobierno“. En ese sentido, dio también su mirada sobre lo que sucede puertas adentro. “Hay algún motivo por el cual Javier y la secretaria general (Karina Milei) lo apoyan”, dijo Francos. Es que, el presidente Javier Milei reafirmó en reiteradas oportunidades su respaldo al exvocero, e incluso lo elogió por su función. “Supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros”, agregó. “Yo creo que hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”, remarcó. Por otra parte, tras considerar que el viaje a Punta del Este en avión privado fue “una imprudencia”, buscó evitó polémicas. “Yo no soy quién para, para decir si debe renunciar o no debe renunciar”, sostuvo. Francos también fue consultado sobre si regresaría a formar parte del Gobierno, en el caso de que Milei lo convocara. "Yo le dije al Presidente el día que me fui y que siempre iba a estar a disposición, se lo dije en mi renuncia, pero no me parece que sea el momento oportuno para comentar eso ahora“, aseguró. En este contexto, no descartó participar de las elecciones el año que viene. Aseguró que tiene “la vocación de ser candidato”, pero se mostró prudente. estas decisiones políticas son en conjunto. "Yo estoy dentro de esta fuerza, dentro de este espacio y, por supuesto, lo conversaré con el Presidente y Karina Milei en el momento que les parezca oportuno”, indicó. En ese sentido, cuestionó las encuestas que muestran una caída en la imagen positiva del Presidente y proyectó que “Milei va a ganar las próximas elecciones y lo va a hacer por los resultados que obtuvo en su gestión”, cerró.