Ganancias: quiénes volverían a pagar si el Gobierno cumple con el FMI y cuánto se les descontaría
Argentina recauda el 29% del PBI en impuestos, pero el FMI considera que Ganancias alcanza a pocos trabajadores y que el sistema tributario local es “complejo, altamente distorsivo e inestable”. Qué cambios propone introducir.
Elegir un FCI exige mirar más que la rentabilidad reciente: objetivo, activos, liquidez, plazo, volatilidad, costos y gestión son las claves para armar una cartera alineada con el perfil del inversor. ¿Qué dicen los expertos?