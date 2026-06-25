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El FMI no le puso fecha a una salida de Argentina al mercado internacional de deuda, pero sostuvo que trabaja con los organismos multilaterales de crédito para actuar como “catalizadores” de las estrategias de financiamiento. Además, pidió darle tiempo a la reforma laboral para ver sus efectos en la creación de empleo.

El Gobierno debe anunciar en los próximos días cómo cubrirá los vencimientos por u$s 4300 millones que debe saldar el próximo 9 de julio, para lo cual cuenta con las garantías del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir préstamos de privados por hasta u$s 5000 millones.

El FMI respaldó esta estrategia y explicó que trabaja con los organismos para apoyar el financiamiento de Argentina.

“Estamos trabajando estrechamente con el Banco Mundial y el BID. Reconocemos el importante papel catalizador que las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo pueden desempeñar en el respaldo de las estrategias de financiamiento de los países y sus agendas de reforma. Por lo tanto, el apoyo de las instituciones multilaterales puede ayudar a reforzar la confianza, puede ayudar a mejorar las condiciones de financiamiento para los países, puede ayudar a fortalecer la resiliencia externa y puede facilitar un retorno gradual y sostenible al financiamiento de mercado”, sostuvo la vocera del organismo, Julie Kozack.

Consultada sobre los plazos en los que prevén que Argentina podrá salir al mercado de deuda internacional, Kozack elogió la mejora en las condiciones financieras, pero evitó poner presión al indicar una fecha. Desde el mercado prevén que esto será en el segundo semestre del año, para llegar al año electoral con cobertura de vencimientos y mayor acceso a capitales para evitar la volatilidad típica de los comicios en Argentina.

“Las decisiones sobre el momento y los términos del acceso al mercado son, en última instancia, decisiones que deben tomar las autoridades. Nosotros recibimos con agrado los continuos esfuerzos que están haciendo las autoridades para fortalecer sus márgenes externos y preservar la credibilidad de las políticas. Y eso, en última instancia, ayudará a respaldar un acceso duradero tanto a los mercados de capitales nacionales como internacionales a lo largo del tiempo para Argentina”, dijo la funcionaria.

En este sentido, elogió la mejora de las condiciones financieras: “Los diferenciales soberanos se han reducido significativamente en Argentina. Ahora están por debajo de los 450 puntos básicos”.

También destacó la mejora que dos de las tres calificadoras de riesgo hicieron sobre Argentina, aunque no se refirió a que MSCI no modificó su evaluación sobre el país: “El sentimiento del mercado hacia Argentina se ha vuelto más favorable. And esto refleja las mejoras realizadas por dos agencias de calificación crediticia”.

Fuente: Reuters Fuente: Reuters

Destacó también que el FMI confía en que las autoridades mantendrán su compromiso con el ancla fiscal, las reformas de políticas y la reconstrucción de “márgenes de protección”, como la acumulación de reservas.

Kozack fue consultada por el hecho de que el FMI considera aún que Argentina tiene “riesgos excepcionales” para los reembolsos del préstamo. La funcionaria fue contundente: “Argentina ha realizado todos sus pagos al Fondo y confiamos en que continuarán haciéndolo, no tenemos ninguna preocupación al respecto”.

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Los recientes datos del INDEC sobre el mercado laboral dieron cuenta de un aumento de 2,2 puntos porcentuales de la informalidad en la comparación interanual, algo que la reforma laboral aspira a reducir, ya sea con la baja de alícuotas como con la moratoria para registrar trabajadores y el régimen de nuevo empleo que reduce costos para las nuevas contrataciones.

Consultada sobre cómo evalúa los datos del mercado de trabajo y los efectos de la reforma en relación con la informalidad, Kozack sostuvo que uno de los objetivos del programa firmado con Argentina es avanzar hacia un mercado laboral más formal. Sin embargo, destacó que “la formalización depende de una serie de factores diferentes”, entre los que destacó los resultados macroeconómicos, la estructura impositiva y regulatoria, y rigideces del mercado laboral. “Ningún indicador único puede reflejar realmente el alcance de la formalización”, marcó.

Sobre la reforma y sus efectos, dijo que su promulgación es reciente y la reforma es nueva, y “los efectos de este tipo de reformas suelen tardar”. “El objetivo de esta reforma es apoyar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del mercado laboral, que es algo que respaldamos”, insistió.