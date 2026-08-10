Los activos argentinos arrancaron la semana con tono dispar, en una rueda atravesada por la cautela en la plaza local y un nuevo repunte del petróleo internacional. El S&P Merval retrocede 0,24%, mientras que los ADR argentinos operan mixtos en Wall Street. El mercado refleja el renovado castigo que atraviesan los bonos soberanos en dólares. Los inversores vuelven a exigir una mayor prima para mantener deuda argentina, en un contexto en el que la atención permanece puesta sobre la capacidad del Gobierno de sostener el programa económico, acumular reservas y despejar las dudas sobre los próximos compromisos de deuda. En Nueva York, la tendencia es negativa entre los papeles argentinos. Bioceres cae 3,71%, Grupo Supervielle pierde 2,33% y Loma Negra retrocede 1,82%, Cresud baja 1,83% y Banco Macro cede 1,65%. Esos son los ADR que más pierden. En la Bolsa porteña también predomina el rojo entre las acciones líderes. Banco Macro cae 1,43%, BYMA 1,20% y Edenor 1,19%. Son los que lideran las caídas. En tanto, el sector energético muestra subas. Se destacan Transener, con 3,77%; Comercial del Plata, con 1,79%; YPF, con 1,73%; TGN, con 0,65%, y TGS, con 0,16%. La jornada llega después de una semana difícil para los activos locales: el Merval acumuló seis ruedas consecutivas en baja durante los primeros días de agosto, pese al mejor desempeño que mostraron los mercados internacionales. En renta fija, los bonos soberanos en dólares muestran movimientos acotados y mayormente negativos. Entre los Bonares, el AL35 registra una caída cercana al 0,6%, mientras que el AL41 pierde alrededor de 0,6%. En los Globales también aparecen bajas moderadas, aunque algunos títulos muestran leves mejoras. En ese contexto, el riesgo país se ubica en 463 puntos básicos, con una suba de 2,4% en las últimas 24 horas. El movimiento implica un deterioro respecto de comienzos de la semana pasada, cuando el indicador de JP Morgan había llegado a ubicarse en 411 puntos luego de una recuperación de los bonos soberanos. La tendencia se da en un contexto en el que el frente internacional suma volatilidad. Los precios del petróleo volvieron a subir este lunes ante la falta de definiciones sobre la situación en Medio Oriente y el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz. Las negociaciones para normalizar la zona siguen condicionando a los mercados internacionales. En ese escenario, los futuros del Brent para octubre trepan 3,88%, hasta u$s 86,79 por barril, un movimiento que vuelve a poner al petróleo en el centro de atención de los inversores. La suba del crudo también ayuda a explicar el mejor desempeño relativo de algunos activos argentinos vinculados al sector energético. YPF gana 1,71% en Wall Street y 1,73% en Buenos Aires, mientras que Transportadora de Gas del Sur se mantiene en terreno positivo en ambas plazas. Así, el mercado argentino transita una rueda de cautela en acciones y bonos, con presión sobre el riesgo país, pero los papeles energéticos encuentran cierto respaldo en el fuerte rebote internacional del petróleo.