Los activos argentinos arrancaron la semana con tono dispar, en una rueda atravesada por la cautela en la plaza local y un nuevo repunte del petróleo internacional. El S&P Merval retrocede 0,24%, mientras que los ADR argentinos operan mixtos en Wall Street.

El mercado refleja el renovado castigo que atraviesan los bonos soberanos en dólares. Los inversores vuelven a exigir una mayor prima para mantener deuda argentina, en un contexto en el que la atención permanece puesta sobre la capacidad del Gobierno de sostener el programa económico, acumular reservas y despejar las dudas sobre los próximos compromisos de deuda.

En Nueva York, la tendencia es negativa entre los papeles argentinos. Bioceres cae 3,71%, Grupo Supervielle pierde 2,33% y Loma Negra retrocede 1,82%, Cresud baja 1,83% y Banco Macro cede 1,65%. Esos son los ADR que más pierden.

En la Bolsa porteña también predomina el rojo entre las acciones líderes. Banco Macro cae 1,43%, BYMA 1,20% y Edenor 1,19%. Son los que lideran las caídas. En tanto, el sector energético muestra subas. Se destacan Transener, con 3,77%; Comercial del Plata, con 1,79%; YPF, con 1,73%; TGN, con 0,65%, y TGS, con 0,16%.

La jornada llega después de una semana difícil para los activos locales: el Merval acumuló seis ruedas consecutivas en baja durante los primeros días de agosto, pese al mejor desempeño que mostraron los mercados internacionales.

Bonos y riesgo país

En renta fija, los bonos soberanos en dólares muestran movimientos acotados y mayormente negativos. Entre los Bonares, el AL35 registra una caída cercana al 0,6%, mientras que el AL41 pierde alrededor de 0,6%. En los Globales también aparecen bajas moderadas, aunque algunos títulos muestran leves mejoras.

En ese contexto, el riesgo país se ubica en 463 puntos básicos, con una suba de 2,4% en las últimas 24 horas. El movimiento implica un deterioro respecto de comienzos de la semana pasada, cuando el indicador de JP Morgan había llegado a ubicarse en 411 puntos luego de una recuperación de los bonos soberanos.

El petróleo vuelve a meter presión

La tendencia se da en un contexto en el que el frente internacional suma volatilidad. Los precios del petróleo volvieron a subir este lunes ante la falta de definiciones sobre la situación en Medio Oriente y el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz.

Las negociaciones para normalizar la zona siguen condicionando a los mercados internacionales. En ese escenario, los futuros del Brent para octubre trepan 3,88%, hasta u$s 86,79 por barril, un movimiento que vuelve a poner al petróleo en el centro de atención de los inversores.

La suba del crudo también ayuda a explicar el mejor desempeño relativo de algunos activos argentinos vinculados al sector energético. YPF gana 1,71% en Wall Street y 1,73% en Buenos Aires, mientras que Transportadora de Gas del Sur se mantiene en terreno positivo en ambas plazas.

Así, el mercado argentino transita una rueda de cautela en acciones y bonos, con presión sobre el riesgo país, pero los papeles energéticos encuentran cierto respaldo en el fuerte rebote internacional del petróleo.