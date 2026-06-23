El analista económico Damián Di Pace participó este martes de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde analizó el pedido del FMI para que más gente pague el Impuesto a las Ganancias.

“El Fondo lo que quiere es que Argentina recaude más para mantener el superávit fiscal y que pueda honrar su deuda hacia adelante ”, señaló Di Pace.

Según el economista, el Gobierno intenta postergar esta decisión. Sin embargo, advirtió que “un parche no cura la herida” y remarcó que el problema no es un solo tributo, sino el sistema tributario general.

“Este sistema de Ganancias se hizo ofensivo”, apuntó. Para el experto, la baja recaudación en Ganancias se explica por la nula generación de empleo formal.

Di Pace destacó que el monotributista promedio paga entre un 7% y un 10% de su facturación. El gran problema surge al intentar pasar al régimen de Responsable Inscripto, donde la carga salta inmediatamente al 35% de Ganancias, sumando IVA e Ingresos Brutos.

Esta presión excesiva, señaló, termina empujando a muchos trabajadores independientes hacia la economía informal. Por eso, Di Pace calificó como una “esclavitud” la normativa que impide regresar al Monotributo por tres años tras haber salido del régimen.

“No tomemos la receta del Fondo para poner una curita, sanemos la herida y reformemos todo: umbrales, deducciones, régimen del monotributo. No puede ser que alguien que se pasa a Responsable Inscripto para pagar Ganancias tenga que estar tres años en el sistema”, puntualizó.

El economista criticó los umbrales actuales, señalando que en Argentina se comienza a tributar con ingresos de apenas 700 u 800 dólares. Al comparar con Noruega, explicó que allí las rentas son proporcionalmente más altas. Consideró que el impuesto afecta así a personas de clase media que “arañan” para llegar a fin de mes.

En ese sentido, propuso elevar el piso de Ganancias a $ 7 millones. Este cálculo se basa en el costo real de una familia de clase media: alquiler, auto, colegio y prepaga. Por encima de ese umbral, el analista propuso aplicar alícuotas iniciales bajas, empezando por un 5%.