El Gobierno de Javier Milei buscará este miércoles renovar $ 4,5 billones en una nueva licitación del Tesoro, en la que ofrecerá un menú compuesto por tasa fija, título que ajusta por CER, instrumentos dólar linked y un Bonar 2029.

La Secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase, ofrecerá una Lecap al 30 de noviembre de 2026 (S30N6), un bono CER al 29 de enero de 2027 (X29E7), dos títulos dólar Linked, uno al 30 de septiembre y otro al 30 de octubre de 2026.

Además, volverá a licitar el Bonar 2029 (AO29): ofrecerá u$s 50 millones el miércoles y u$s 50 millones adicionales el jueves en la segunda rueda.

En el nuevo test que enfrentará Luis Caputo, será clave la decisión que tomará el equipo económico sobre el equilibrio liquidez, tasas y dólar, que roza los $ 1500.

“El equipo económico debe elegir entre mantener las tasas en pesos contenidas o seguir utilizando herramientas para evitar que el tipo de cambio supere los $ 1500. El dilema surge porque la estrategia de contención cambiaria ha requerido una creciente oferta oficial de cobertura cambiaria, principalmente mediante instrumentos dólar linked, que al mismo tiempo han absorbido pesos del sistema”, aseguró PPI.

“Los vencimientos ascienden a $ 4,5 billones, concentrados en la LECAP de mediados de agosto e íntegramente en manos privadas. Esto le dará al Tesoro una oportunidad particularmente clara para inyectar liquidez mediante un rollover inferior a 1x, si así lo decide. De hacerlo, las tasas overnight podrían recuperar estabilidad”, agregó el bróker.

Desde Dhalmore Capital destacaron que el Tesoro, esta vez, no busca extender duration: “A diferencia de las últimas licitaciones, donde el foco parecía estar en extender la duración de la deuda en pesos, en esta oportunidad pareciera que el objetivo está en ofrecer instrumentos relativamente cortos para priorizar el rolleo sin tener que dar mucho premio y así dar un respiro a las curvas locales”.