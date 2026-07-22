El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó una nueva reforma tributaria con la que busca incrementar el recaudo del Estado y avanzar en el cierre del déficit fiscal antes de finalizar su mandato. El proyecto, que ahora iniciará su trámite en el Congreso, plantea modificaciones al impuesto al patrimonio, la renta, el IVA y otros gravámenes que afectarían a personas naturales y distintos sectores económicos.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la meta es obtener ingresos adicionales por $21,9 billones en 2027, con un recaudo permanente que alcance cerca de $37 billones en 2030 para contribuir al equilibrio de las finanzas públicas.

¿Qué impuestos propone la nueva reforma tributaria de Petro?

Uno de los principales cambios es la reducción del umbral para comenzar a pagar el impuesto al patrimonio, que pasaría de 72.000 UVT a 40.000 UVT, ampliando el número de contribuyentes obligados a declarar este gravamen si el proyecto es aprobado.

Además, la iniciativa propone aumentar del 20% al 30% el impuesto sobre las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas, y elevar la tarifa máxima del impuesto sobre la renta para algunas personas naturales con mayores ingresos, según compartió Portafolio.

La iniciativa busca aumentar el recaudo fiscal y contribuir al equilibrio de las finanzas públicas. (Fuente: Shutterstock).

IVA, sector financiero y otros cambios que contempla el proyecto

La propuesta también incorpora modificaciones al IVA. Entre ellas figura aplicar la tarifa general del 19% a los vehículos híbridos y extender ese mismo porcentaje a conciertos, eventos deportivos y algunos servicios de entretenimiento. Asimismo, mantiene el IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados por internet.

Otro de los puntos más relevantes es el aumento de la carga tributaria para el sector financiero, que pasaría a tener una tarifa total del 50% en el impuesto sobre la renta. El proyecto también plantea nuevos gravámenes relacionados con combustibles fósiles, emisiones de carbono, licores, tabaco, cigarrillos electrónicos y la extracción de hidrocarburos y carbón.

¿Qué dice el Gobierno y qué dudas genera la reforma?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que la reforma busca que el mayor esfuerzo tributario recaiga sobre los grandes patrimonios y los contribuyentes de mayores ingresos, y afirmó que la propuesta no modifica la tributación de la canasta familiar ni de los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, la iniciativa llega al Congreso cuando restan pocas semanas para el cambio de Gobierno y después de que anteriores proyectos tributarios no prosperaran. Analistas consideran que el contexto político podría dificultar su aprobación durante el actual periodo legislativo.