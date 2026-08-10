La inteligencia artificial (IA) está transformando el ámbito educativo y, en particular, la experiencia universitaria. Recientemente, una nueva plataforma digital ha emergido con el objetivo de empoderar a estudiantes neurodivergentes, ofreciendo soluciones personalizadas que fomentan la autonomía y la confianza. Este avance representa un paso importante en la inclusión educativa, en una época donde la tecnología desempeña un rol central en la vida académica y personal de los jóvenes.

En este contexto, Globant, Cascadience y Viability han anunciado la creación de una plataforma innovadora basada en IA, destinada a ayudar a estos estudiantes a gestionar desafíos típicos de la vida universitaria. Esta solución es la primera de varias herramientas digitales que se desarrollarán dentro de un ecosistema orientado a AI-first, destacando la importancia de la accesibilidad y el soporte adaptativo.

Desarrollo de una plataforma para la inclusión educativa

La plataforma tiene como objetivo facilitar la organización de tareas, la toma de decisiones y la construcción de relaciones sociales. Cada herramienta se ajusta a las necesidades individuales de los estudiantes, garantizando un enfoque que complementa los servicios universitarios existentes. Así, se busca aumentar la satisfacción y el éxito académico de los usuarios, permitiéndoles desenvolverse con mayor libertad y seguridad en su entorno universitario.

El desarrollo de esta plataforma ha sido posible gracias a la colaboración entre Globant y las organizaciones Cascadience y Viability. Globant aporta su vasta experiencia en la creación de soluciones tecnológicas adaptativas, incluyendo un diseño de arquitectura de IA y la integración de datos. La capacidad para generar un entorno digital inclusivo se convierte en un factor clave en la estrategia educativa de estas instituciones.

Globant aporta experiencia tecnológica (Foto: creada con IA por El Cronista).

Un enfoque centrado en el usuario y en la accesibilidad

La iniciativa incluye estándares de accesibilidad, asegurando que la plataforma sea mobile-first y que cumpla con las normativas estadounidenses tales como FERPA y HIPAA. Esto no solo protege la privacidad de los datos de los estudiantes, sino que también se alinea con los requerimientos de accesibilidad web modernos, permitiendo que todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, puedan aprovechar los servicios ofrecidos.

“Desde Globant, entendemos que la tecnología debe ampliar el potencial humano”, declaró Javier Scher, SVP de Tecnología & Head del AI Education Studio de la compañía. “Esta colaboración demuestra el poder de la IA no solo para optimizar la productividad, sino para generar un cambio significativo en la vida diaria de los estudiantes”. Este enfoque subraya la importancia de implementar tecnología de manera inclusiva en el ámbito educativo.

Además, la plataforma se complementa con la metodología de trabajo de Viability, que lleva más de cinco décadas apoyando a personas con discapacidades. Esta sinergia entre tecnología de punta y un modelo de servicio probado se traduce en una experiencia rica y adaptativa para los estudiantes, atendiendo así a una necesidad creciente en el ámbito educativo.

Tendencias en tecnología educativa y su impacto

La implementación de la IA en la educación refleja tendencias más amplias en la transformación digital y el creciente énfasis en la personalización del aprendizaje. Las instituciones académicas están adoptando soluciones tecnológicas que no solo facilitan el proceso educativo, sino que también permiten a los estudiantes desarrollarse en un entorno que considera sus necesidades particulares. Esta visión integral promete cambiar el futuro del aprendizaje y el trabajo, creando comunidades académicas más inclusivas y eficientes.

Con el avance continuo de tecnologías como los AI Pods, que permiten a las instituciones acceder más fácilmente a servicios tecnológicos personalizados, la interacción entre educación y tecnología seguirá evolucionando. Así, en el futuro, las plataformas de IA pueden llegar a ser parte esencial de la experiencia universitaria, ayudando a cerrar brechas de accesibilidad y garantizando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de prosperar en el ámbito académico y más allá.