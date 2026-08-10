El mercado en modo incógnita sobre el IPC: la línea del 2% y qué bonos recomiendan los fondos

Cinco acciones del panel Merval podrían más que duplicar su valor en los próximos meses de acuerdo con un análisis del mercado sobre potenciales precios y rendimientos elaborado en base a estimaciones de Allaria, y en algunos casos ofrecerían un retorno superior a 140 por ciento.

Las acciones cuya evolución analizó Allaria y que proyectan subas de esa magnitud de suba son Comercial del Plata, Edenor, Transener, Grupo Financiero Galicia y Transportadora de Gas del Norte.

De acuerdo con el último informe de Allaria elaborado hoy y con una serie de análisis del mercado, cinco que cumplirían esos parámetros son las siguientes:

1) Sociedad Comercial del Plata (COME)

La energética cotiza actualmente a $42,87 pero el objetivo a fines de 2026 que calculó Allaria apunta a una valuación de $100 a fines de 2026, lo que implicaría un potencial de 142,6% de suba si alcanza ese precio objetivo.

Allaria proyecta para la empresa un ratio de valor de la firma sobre EBITDA de 3,49 veces para 2026 y de 2,71 veces para 2027. Este indicador relaciona el valor total de una empresa con su generación operativa de fondos.

De acuerdo con el análisis de esos datos que circula en el mercado, Allaria calcula una relación precio sobre ganancias de 6,64 veces para 2026, que descendería a 4,54 veces en 2027.

2) Transener (TRAN)

La distribuidora de alta tensión Transener (TRAN), cotiza a $ 3615, y Allaria estableció un precio objetivo de $ 8000. Si ese valor se alcanzara, la acción tendría una suba de 113%.

El informe de Allaria muestra que Transener cotizaría a un valor de la firma equivalente a 2,91 veces su EBITDA esperado para 2026 y a 2,47 veces el previsto para 2027.

3) Transportadora de Gas del Norte (TGN04)

Si se considera la apreciación de la acción, que este lunes cotizaba a $3890 y con un precio objetivo de $ 8100 calculado hoy por Allaria, presentaría un potencial de suba de 108%.

Allaria proyecta un valor de la firma sobre EBITDA de 3,11 veces para 2026 y de 2,59 veces para 2027. La relación precio sobre ganancias también bajaría desde 8,11 hasta 6,47 veces.

4) Grupo Financiero Galicia

La acción más líquida entre las financieras, Grupo Financiero Galicia (GGAL), que opera este lunes en $ 7360, Allaria espera que pueda alcanzar $15.500 hacia diciembre de 2026. El recorrido entre ambos valores es de 110%.

La estimación de dividendos es pequeña, con un rendimiento proyectado de apenas 0,2% en el documento. Por eso, casi todo el retorno esperado depende de que la acción avance hacia el precio objetivo establecido por la sociedad de bolsa.

5) Edenor completa el ranking de las 5 acciones preferidas

La distribuidora de energía Edenor (EDN), con cotización de $ 1902, tiene un precio objetivo asignado por Allaria lde $ 4000, equivalente a un potencial de apreciación de 103%.

Los múltiplos previstos también disminuyen hacia 2027. El valor de la empresa sobre EBITDA pasaría de 4,09 veces en 2026 a 2,98 veces en 2027, mientras que la relación precio sobre ganancias bajaría desde 7,62 hasta 5,64 veces.

En este caso, Allaria no proyecta rendimiento por dividendos, por lo que todo el potencial calculado surge de la distancia entre la cotización de mercado y el precio objetivo de $4.000.