El economista Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF & Asociados y quien fue mentor de Javier Milei, trazó un alarmante panorama respecto al nivel de la industria y bajó las expectativas sobre alcanzar un IPC que comience con cero a mediados de año, como aspira el Gobierno. En diálogo por Radio 10, Ferreres compartió datos de su consultora para señalar que la actividad industrial retrocedió más de 4 puntos respecto del mismo período de 2025. “Salvo la parte alimenticia, el resto del sector no está dando muy bien”, graficó. “Eso es producto de que el Gobierno puso el acento en parar la inflación”, añadió el especialista, quien se mostró cauto sobre la desaceleración de los precios en el corto plazo. En ese marco, adelantó que, en base a las estimaciones de su firma, febrero cerraría con una suba similar a enero, en torno a 2,6%. “Estamos calculando para este año un 25%”, puntualizó, un número que duplica la meta anual a la que aspira el oficialismo (10%). Y sumó: “Es una situación que complica especialmente a la industria, que ha sido protegida durante mucho tiempo y que ahora no tiene tanta protección porque el tipo de cambio es bastante bajo”. Sobre el IPC de febrero, consideró que estará marcado por los aumentos en los precios de alimentos y los incrementos postergados en los servicios básicos. Acto seguido, aseguró que es casi un hecho que a mitad de año el IPC mensual no va a comenzar con un cero: “Evidentemente es difícil que eso ocurra a partir de agosto”. El último informe de Focus Economics—que releva mensualmente las proyecciones de precios de más de 40 consultoras nacionales e internacionales— estimó que la inflación promedio para 2026 se ubicará en 25,4% anual. Este dato representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la estimación del mes anterior y, si bien es un número más bajo que el de 2025, está muy por encima del 10,1% que el Gobierno proyectó en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso a fines de diciembre. Es decir, el consenso del mercado está viendo hoy una inflación más alta y persistente de lo que veía hace apenas treinta días. Sin embargo, la luz al final del túnel parece vislumbrarse recién para el siguiente período. El consenso de las consultoras proyecta que la inflación se reducirá al 15,7% promedio en 2027. La expectativa de los analistas es que la moderación de precios continúe su curso en los próximos trimestres, apalancada fundamentalmente en tres pilares: la inquebrantable contención del gasto público, una mejora en la competencia de mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones que operan como disciplina de precios internos.